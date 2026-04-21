Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eliyle satışa çıkarılmasına dair cezaevinden sert çıktı. Yanardağ, TELE1'in satışı için belirlenen bedelin kanalın gerçek değerinin çok altında olduğunu vurguladı.

"3 AYLIK İŞLETME GİDERİNDEN BİLE AZ"

Kanalın 28 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılmasını "yandaşlara peşkeş çekme çabası" olarak tanımlayan Yanardağ, bu rakamın kanalın üç aylık işletme giderini dahi karşılamadığını belirtti. Yanardağ, "Çalışanlarımızın beş aylık maaş tutarı bile bu bedelden daha fazlaydı. Alın terimizi yok pahasına transfer etmek istiyorlar" dedi.

"15 KATI TEKLİF EDİLDİ, SATMADIK"

Yanardağ, geçen yıl kanalı satın almak isteyenlerin söz konusu 28 milyon TL'nin yaklaşık 15 katı tutarında teklif sunduğunu ancak bağımsız yayıncılık ilkeleri gereği bu teklifleri geri çevirdiklerini ifade etti. Yanardağ, "Eğer satsaydık tutuklanmayabilirdim. Bize 'biraz rahat yaşamayı hak ettiğimiz' söylenerek dostça görünen uyarılar yapılmıştı" ifadelerini kullandı.

"KANALIMIZA SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

Satış kararının arkasında TELE1’i susturma amacının yattığını savunan Merdan Yanardağ, Cumhuriyetçilere, iş dünyasına ve izleyicilerine seslenerek kanalın "yağmalanmasına" engel olunması çağrısında bulundu. Yanardağ, TELE1’in ticari bir kuruluştan ziyade, halktan yana bir sosyal sorumluluk girişimi olduğunu vurguladı.