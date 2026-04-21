21 Nisan 2026 Salı
Yargıtay'dan çalışan emekliler için emsal karar

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden milyonları ilgilendiren davada Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme (Yargıtay) banka ve tapu işlemlerini yürüten çalışana "asgari ücretli vasıfsız işçi" diyen işverenin savunmasını haksız buldu.

EMEKLİLİK SONRASI "SİGORTASIZ" MESAİ YARGITAY'A TAŞINDI

Türkiye'de hayat pahalılığı nedeniyle emekli maaşına ek gelir arayan emekli çalışanların sayısı artarken, kayıt dışı çalıştırma ve düşük prim oyunu Yargıtay'dan döndü.

Bir emekli çalışan, 2011 yılında resmi olarak emekli edildikten sonra 2015 yılına kadar aynı işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenmeden ve sigortasız çalıştırıldığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı.

İŞVERENİN "VASIFSIZ İŞÇİ" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Dava sürecinde en dikkat çeken detay, işverenin mahkemeye sunduğu savunma oldu. Şirket adına; İhalelere giren, bankalardan kredi kullanan, tapu işlemlerini yürüten emekli çalışan için patron, "Aslında vasıfsız bir işçidir, asgari ücretten fazla almasını gerektirecek bir özelliği yoktur" iddiasında bulundu.

Ancak yerel mahkeme, yapılan işin niteliği ile asgari ücretin uyuşmadığına hükmederek çalışanın son brüt ücretinin 3.371,18 TL olduğunu tescilledi.

YARGITAY ONADI: GERÇEK ÜSRET TESCİLLENDİ AMA...

Dosyanın taşındığı Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi, 2 Şubat 2026 tarihli kararıyla yerel mahkemenin hükmünü onadı.

Kararla birlikte "vasıfsız işçi" tezi tamamen çürütülürken, çalışanlar için iki önemli sonuç ortaya çıktı:

ÜCRET TESPİTİ

Emekli çalışanın sadece çalıştığı son ayda aldığı gerçek ücret yasal olarak tescillenmiş oldu.

ZAMANAŞIMI ENGELİ

Çalışanın 2011-2015 yılları arasındaki tüm süreye yönelik sigorta ve prim talepleri, zamanaşımı ve ispat sorunları gerekçesiyle reddedildi.

Hukukçular, Yargıtay'ın bu kararın işverenlerin "herkesi asgari ücretli gösterme" stratejisine karşı önemli bir duruş sergilediğini belirtiyor. Ancak geçmişe dönük prim haklarının zamanaşımı nedeniyle kaybedilmemesi için, çalışanların sigortasız veya eksik primle çalıştırıldıkları dönemde vakit kaybetmeden "Hizmet Tespiti" davası açmaları gerektiği vurguladı.

Yargıtay'ın çalışan emekliler için emsal kararı, emekli çalışanların fiilen yaptıkları işin zorluğu ve sorumluluğu ile aldıkları maaşın doğru orantılı olması gerektiğini, aksinin tespit edilmesi durumunda yargının gerçek maaşı baz alacağını bir kez daha kanıtladı.

Kaynak: Haber Merkezi
