Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında kendisi dahil 448 yöneticinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Başkan Doğan, kendi durumuna ilişkin de konuşurken geçmiş yıllarda açılmış bir hesabının bulunduğunu ancak söz konusu hesabın daha önce kapatıldığını söyledi.

Herhangi bir kasıt veya art niyet bulunmadığını savunan Doğan, süreç kapsamında savunmalarını vereceklerini belirtti.

'HEPSİNİN KARAKTERİNE KEFİLİM'

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor... Yöneticilikte 9. yılım... Daha önce böyle konular gündemde yoktu! TFF daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim.

Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bu konular hakkında bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanları federasyonda yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle bir takdir göstermiş. Bir hatamız olduysa affola ama herhangi bir art niyet yok."

'BU BİZE DE HERKESE DE DERS OLSUN'

"Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Kendi üzerimde de konuşabilirim bunu. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla uğraşmaz takdir edersiniz ki. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de...

Problem yok, TFF’nin de art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bizim de hatamız var. O prosedürleri daha dikkatli okumak lazım. Bu yönetici arkadaşlarımız hepsi TFF’ye davet edildi. TFF’de çalışan arkadaşlarımız var. Bu markaların isimleri liglere verildi."

'1 SANTİM BİLE GERİ ADIM YOK'

"Keşke böyle bir şeyle gündem meşgul olmasaydı. Biz her zaman doğru bildiğimizi demeye devam edeceğiz. Trabzonspor’un çıkarları için, Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. 1 santim bile geri adım yok."