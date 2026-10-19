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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan dev maçta hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muci, Aral, Salah, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.

TRABZONSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Beşiktaş maçı başladı.

OLAITAN'IN KAFA VURUŞUNDA ONANA GOL İZNİ VERMEDİ

10' Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Olaitan kale önünde kafayı vurdu. Köşeye giden topu Onana kornere çelerek golü önledi.

CABRAL UZAKTAN SERT BİR ŞUTLA ŞANSINI DENEDİ

12' Bu kez Trabzonspor tehlikeli geldi. Dju'nun sürüklediği atakta ceza sahasında Beşiktaş savunması üst üste pozisyonları savuştururken topu önünde bulan Cabral uzaktan şansını denedi. Cabral'ın sert şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

14' Cerny'nin kale önüne gönderdiği topa demarke pozisyonda gelişine vuran Vlahovic Nwaiwu'ya takıldı. Devam eden atakta Miretti'nin şutunu çekti, Onana iki hamlede topa sahip oldu.

CERNY CEZA SAHASI DIŞINDAN ÇEKTİĞİ ŞUTTA ONANA'YI GEÇEMEDİ

16' Cerny'nin ceza sahası önünden çektiği sert şutta savunmadan seken topu Onana harika bir refleksle çıkardı.