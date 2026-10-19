Kaynak: ANKA

İzmir’in Karaburun ilçesi Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yazılı açıklama yapan Erdoğan, bundan sonraki süreçte görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, önceliğinin her zaman Karaburun’a ve bölge halkına hizmet etmek olduğunu ifade etti.

“BAĞIMSIZ ŞEKİLDE GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM”

Siyasi yaşamı boyunca halkın iradesini ve kamu yararını esas aldığını söyleyen Erdoğan, yaptığı değerlendirmeler sonucunda istifa kararı aldığını açıkladı.





Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Siyasi yaşamım boyunca, hangi görevde bulunursam bulunayım, önceliğim her zaman Karaburun’a ve hemşehrilerime hizmet etmek oldu. Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim.

Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu kararım, Karaburun’a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim.

Bizim için esas olan, Karaburun’un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim.”

“AYRIM GÖZETMEKSİZİN TÜM HALKA HİZMET”

Erdoğan, görev süresi boyunca ayrım gözetmeksizin tüm ilçe halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini aktardı. İlçenin ihtiyaçları ve geleceği doğrultusunda çalışmalarına kesintisiz devam edeceğini belirten Erdoğan, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak yürütecek.