Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili taraftarların oluşturduğu atmosfere dikkat çeken Alman teknik adam, Beşiktaş karşısında zorlu bir mücadele beklediğini söyledi.

Takımdaki sakatlıklar ve yoğun maç takvimi hakkında da konuşan Reis, eksik oyuncuların hiçbir zaman bahane olamayacağını vurguladı.

'İNANILMAZ BİR ATMOSFER VAR'

Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu belirten Thomas Reis, taraftarların oluşturduğu atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. İnanılmaz bir atmosfer var. Bu atmosferi görünce... İnsan başka daha ne ister." ifadelerini kullandı.

'SAKATLIKLAR HİÇBİR ZAMAN BAHANE DEĞİL'

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan oyuncuların durumuna ilişkin konuşan Reis, "Olmayan oyuncular hakkında konuşmayı seven biri değilim. Elbette kötü bir durum sakatlıklar, eksikler ama bu tür şeyler hiçbir zaman bir bahane değil. Bugün bizimle sahada olan oyuncularımız çok güçlü. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerdir." diye konuştu.

'UMARIM TAKTİĞİMİZ MAÇI KAZANMAYA YETER'

Yoğun maç programı nedeniyle hazırlık süresinin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Alman çalıştırıcı, "Bazen bu tür durumlar kolay olmuyor. Oynayacak çok fazla maç var, çok fazla değerlendirebileceğimiz boşluğunuz olmuyor ama buna alışkınız. Her zaman hazır olmaya çalışıyoruz. Umarım bugünkü taktiğimiz de maçı kazanmaya yetecektir." dedi.