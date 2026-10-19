Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadıkları maçın ardından Trabzonspor deplasmanına geldiklerini hatırlatan İtalyan teknik adam, yoğun maç takvimine rağmen takımının hazır olduğunu söyledi.

Italiano, Orkun Kökçü'nün yerine görev yapan Fabio Miretti'nin performansını değerlendirirken Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic'in son durumlarına da değindi.

'EN ÖNEMLİ ŞEY MENTAL HAZIRLIK'

Avrupa kupası maçlarının ardından kısa sürede lig karşılaşmalarına hazırlanmanın zorluğuna dikkat çeken Vincenzo Italiano, "Trabzonspor da perşembe günü oynadı. Avrupa'da oynadığınızda böyle olabiliyor, bu da normal bir durum. Tek idmanla buraya geldik. Bunlar da bu işin içinde var. Buradaki en önemli şey, mental hazırlık. Hepimiz hazır olmalıyız. Burada iyi performansla 3 puan alabilirsiniz. Hazırız." diye konuştu.

'MIRETTI'NİN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM'

Orkun Kökçü'nün durumuyla ilgili konuşan Italiano, genç orta saha oyuncusu Fabio Miretti'ye güvendiğini belirterek, "Orkun geçen maç maalesef geçen maçta yerini Miretti'ye bıraktı. Miretti'nin performansından mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumda. Umarım bugün bize iyi katkı verecektir. Umarım iyi maçlar oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

'CERNY VE DUSAN DAHA HAZIR'

Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic'in fiziksel durumlarına ilişkin de bilgi veren İtalyan çalıştırıcı, "Cerny de diri, dinlenmiş durumda perşembe oynamadığı için. Dusan için de aynı durum geçeri. Hazırlar. Daha hazır olduklarını söyleyebilirim." dedi.

'DİREKT RAKİBİMİZLE OYNUYORUZ'

Trabzonspor karşılaşmasının ligdeki hedefleri açısından önemine dikkat çeken Vincenzo Italiano, alınacak sonucun önceki maçlarda gösterdikleri performansı daha anlamlı hale getireceğini söyledi:

"Aynı şekilde performans göstermeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Bu maçın ne kadar önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Direkt rakibimizle oynuyoruz. İyi bir sonuç almamız gerekiyor ki şu ana kadar yaptıklarımızın bir önemi olsun."