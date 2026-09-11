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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Moloz'da esnaflık yapan Süleyman Çakır Şuşa'dan Trabzon'a gelen bir dostu aracılığıyla Şuşa'da Karabağ zaferi ile büyüyen yavrularımıza Trabzonspor forması gönderdi.

EN BÜYÜK TÜRKİYE ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Trabzonspor forması ile Şusa Kalesi önünde poz veren çocuklar hep bir ağızdan " En büyük Türkiye şampiyon Trabzonspor" sloganı attı..Bu fotoğraflar Türkiye -Azerbaycan kardeşliğinin en anlamlı en güzel arşivi olarak tarihe not düşmüş oldu..

TRABZONLU ESNAF GÖNÜLLERE DOKUNDU

Trabzonlu esnaf Süleyman Çakır'ın vefası ve bu anlamlı davranış gönülleri ısıttı..Şuşa'dan da çocuklarda Süleyman Çakır'a teşekkürlerini iletip Trabzonspor'a başarılar dilediler.