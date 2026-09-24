Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yamaç arazide çalışma yapan 50 yaşındaki Ali Turhal, meydana gelen heyelan sırasında toprak altında kaldı. Komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırdığı öğrenilen Turhal için ekipler seferber oldu.
Kent genelinde etkili olan sağanağın ardından Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide toprak kayması meydana geldi. Bu sırada bölgede beton kırma çalışması gerçekleştiren Turhal, heyelanla birlikte sürüklenen toprağın altında kaldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD'ın koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda, 2 çocuk babası Turhal'a ulaşılması için arama-kurtarma faaliyetleri sürerken cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, olay yerindeki inceleme sonrasında Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.