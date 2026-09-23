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Kaynak: İHA

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle risk taşıyan Alemdar-Deveören yolunun yerine yeni bir güzergâh oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Mevcut yoldaki ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 3,3 kilometrelik yeni güzergâhta yol açma, taş kırma ve zemin düzenleme işlemleri yürütülüyor.

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, yeni yolun oluşturulması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Riskli durumdaki mevcut yolun ise gerekli güvenlik önlemleri alınarak aşamalı biçimde trafiğe kapatılması planlanıyor.

Yeni güzergâhın, ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla kış ayları başlamadan tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.