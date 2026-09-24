Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık"

Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık"

Trabzonspor müsabakasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Okan Buruk hakkında Galatasaray'ın simge ismi Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik direktör bu açıklamaları dijital platformlarda geniş yankı buldu.

Kaynak: Diğer
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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 1

Galatasaray’ın efsanevi kaptanı ve teknik direktörü Fatih Terim, Trabzonspor mücadelesinin ardından eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Okan Buruk için destek mesajı yayımladı.

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 2

Kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Terim'in, eski öğrencisi ve meslektaşı hakkında sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 3

"ONLARIN ARASINDA SAYMAK SAYGISIZLIK OLUR"

Camia içerisinde her zaman birlik ve beraberliği savunduğunu belirten Fatih Terim, Okan Buruk’un elde ettiği başarıların göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 4

Buruk’un diğer teknik adamlarla kıyaslanmasını doğru bulmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 5

"Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' "

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 6

"Deseler de bana; şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için saymıyorum."

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 7

"GALATASARAY’IN REKORU OLUR"

Galatasaray’ın önünde duran üst üste 5. şampiyonluk ihtimalini değerlendiren Fatih Terim, olası bir rekorun kişilere değil kulübe ait olacağını belirtti.

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 8

Takımın mevcut durumdan güçlü bir şekilde çıkması gerektiğini savunan Terim, açıklamasını şöyle sürdürdü:

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 9

"Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olur."

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 10

"Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray."

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 11

ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK REOKORUNA DOĞRU

Türk futbol tarihinde Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan ilk isim Fatih Terim olmuştu.

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 12

Okan Buruk ise bu başarıyı tekrarlayarak Türk futbolu ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını yazdıran ikinci teknik adam konumunda bulunuyor.

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Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık" - Resim: 13

Okan Buruk, bu sezon da Galatasaray ile mutlu sona ulaşması halinde üst üste 5. lig şampiyonluğunu elde ederek Türk futbol tarihinin bu alandaki yeni rekorunun tek sahibi olacak.

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