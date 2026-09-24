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Şanlıurfa’da meydana gelen deprem bölgede tedirginlik yaratırken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sarsıntının ardından ilk tespiti paylaşan Görür, söz konusu bölge için daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Depremin fay mekanizmasına ve tetiklenme sürecine dikkat çeken Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfa-Pınarbaşı-Urfa’da 5,8 deprem oldu. Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması."

"ARAP LEVHASI ENERJİ BİRİKTİRİYOR, BÖLGE BOZOVA FAYINA ÇOK YAKIN"

Açıklamasında Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve bölgedeki tektonik hareketliliğe vurgu yapan Naci Görür, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sıkışmaya dikkat çekti.

Arap Levhası ve bölgedeki fay hatlarının risk durumunu değerlendiren Görür, uyarısını şu sözlerle tamamladı:

"Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına çok yakın. Geçmiş olsun.”