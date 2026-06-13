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Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren TPIC’e ait 27 sondaj kulesine, A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan 26 futbolcu ile Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın posterleri asıldı.

ENERJİ SAHALARIYLA MİLLİ HEYECAN BULUŞTU

Gabar başta olmak üzere farklı bölgelerde yürütülen çalışma, enerji sahalarında 7 gün 24 saat görev yapan ekiplerle milli takımın Dünya Kupası yolculuğu arasında sembolik bir bağ kurmayı amaçlıyor. Proje, TPIC çalışanlarının katılımıyla hayata geçirildi.

ÜÇ KULE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

TPIC’nin yerli ve milli imkanlarla enerji sektörüne kazandırdığı Koca Yusuf, Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu sondaj kuleleri ise uygulamanın dışında tutuldu. Bu kuleler, Türk bayraklarıyla donatılarak turnuva boyunca ay-yıldızlı ruhun sahalardaki temsilcisi haline getirildi.

“MİLLİ HEYECANI PAYLAŞIYORUZ”

Açıklamada, enerji sahalarından yükselen bu desteğin, Dünya Kupası yolunda mücadele eden milli takıma duyulan güveni ve milletçe paylaşılan heyecanı yansıttığı vurgulandı.