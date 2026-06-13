AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor

AKOM verilerine göre megakentte gün içindeki sıcaklık değişimleri dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde 19 derece olan sıcaklıklar öğlen saatlerinde 24 derece olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise 21 dereceden 19 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor.