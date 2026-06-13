Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor

AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor

İBB AKOM'un son dakika uyarısına göre İstanbul ve Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sıcaklıkların aniden düşeceği megakentte akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent ve Marmara Bölgesi için kritik bir hava tahmin raporu yayımladı.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2

Rapora göre, Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı sistem, yaz sıcaklarına kısa bir mola verdiriyor. Gün boyu etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3

AKOM verilerine göre megakentte gün içindeki sıcaklık değişimleri dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde 19 derece olan sıcaklıklar öğlen saatlerinde 24 derece olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise 21 dereceden 19 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 4

Sıcaklıkların, son günlerdeki bunaltıcı 27-30 derece seviyelerinden 3 ila 5 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmeye göre kentte gün boyu nem oranı yüzde 70 ile 90 arasında seyredecek.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 5

Yağış miktarının metrekareye 10 ila 30 kilogramı bulabileceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzeyden (Yıldız yönünden) saatte 25-50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği belirtildi.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 6

Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişlerine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 7

AKOM raporuna göre, İstanbulluları üşüten bu serin ve yağışlı hava dalgası pazar günü sabah saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmeye başlayacak.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 8

Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte termometreler yeniden yükselişe geçecek. Yeni haftanın beklenen sıcaklık verileri ise şu şekilde:

14 Haziran Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, 17-26 derece

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek 29 derece

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 9

Salı ve çarşamba 30 derece, perşembe 29 derece ve cuma günü güneşli bir havayla birlikte yeniden 30 derece seviyeleri görülecek.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 10

Yetkililer, kısa süreli ancak şiddetli olması beklenen sağanak yağışların yol açabileceği ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve kuvvetli rüzgarın yaratabileceği çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı İstanbulluları uyardı.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 11

Dışarıda vakit geçirecek vatandaşların anlık meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi gerektiği vurgulandı.

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AKOM saat vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 12
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