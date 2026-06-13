Vize alacaklar dikkat: Paranıza böyle çöküyorlar

Randevu sistemlerinin haftalık veya 15 günlük kısa sürelerle açılmasının suiistimallere yol açtığını belirten Şengül, siber botlar kullanan illegal yapıların randevuları saniyeler içinde tükettiğini aktardı. Bu durumun hem bireysel başvuru sahiplerini hem de seyahat acentelerini mağdur ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün aracı kurum yetkililerinin yaptığı açıklamalara baktığınız zaman hepsi şunu söylüyor; "Biz illegal yapıyı engelleyecek OTP sistemleri oluşturduk.