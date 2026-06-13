Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşların son dönemde en büyük sorunlarından biri hâline gelen vize süreçleri, fırsatçılara zemin hazırladı. İnternet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden "vize garantisi" veya "yüzde 100 onay" gibi vaatlerle tüketiciyi aldatan aracı firmalar, Ticaret Bakanlığının takibine takıldı. Reklam Kurulu, yapılan incelemelerin ardından usulsüz tanıtım yapan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi.
Vize alacaklar dikkat: Paranıza böyle çöküyorlar
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vize başvurularında "kesin onay" ve "garanti" gibi yanıltıcı ifadeler kullanan altı aracı firmanın reklamlarını tedbiren durdurdu. Sektör temsilcileri, krizin asıl kaynağının yetersiz denetimler ve randevu sistemindeki simsarlar olduğunu belirtiyor.Kaynak: Diğer
Yaşanan gelişmeleri Mynet’e değerlendiren Hevacir Turizm Seyahat Planlama Müdürü Sezai Şengül, vize krizinin yaklaşık 1,5-2 yıllık bir geçmişi olduğunu vurguladı. Şengül, bu süreç nedeniyle turların iptal edildiğini; öğrencilerin Erasmus programlarına, eğitim seminerlerine ve sınavlara katılamadığını dile getirdi.
Kamuoyunda asıl sorumlunun acenteler olarak görülmesinin haksız bir yaklaşım olduğunu ifade eden Şengül, şu açıklamada bulundu:
"Aracı kurumlar dediğimiz, yani asıl sorumlu olan kişiler Türkiye'de ülkelerin yetkilendirdiği aracı kurumlardır. Bunlar acente değil, bunlar taşeronlardır. Bu taşeronlar, o ülkeler adına vize başvurularını kabul eder, konsoloslukların görmek istediği evrakları kabul eder ve kontrollerini sağlayarak dökümanları kargo yoluyla konsolosluklara iletir.
Bu krizde de acenteler yok yere suçlanıyor. Burada bizim bakmamız gereken nokta daha farklı. Nedir? Aracı kurumlardır. Bu konuda aracı kurumların üzerine gidilmesi gerekiyor. Ülkelerin yeterli denetimi yapmadığı zaten yaşanan süreç sebebiyle ortadadır.”
Randevu sistemlerinin haftalık veya 15 günlük kısa sürelerle açılmasının suiistimallere yol açtığını belirten Şengül, siber botlar kullanan illegal yapıların randevuları saniyeler içinde tükettiğini aktardı. Bu durumun hem bireysel başvuru sahiplerini hem de seyahat acentelerini mağdur ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Bugün aracı kurum yetkililerinin yaptığı açıklamalara baktığınız zaman hepsi şunu söylüyor; "Biz illegal yapıyı engelleyecek OTP sistemleri oluşturduk.
Fakat bu sistemler sonuç vermedi. Bu sistemler değiştikçe standart randevunun alınması daha da zorlaştı. Yani bugün herhangi bir insanın bireysel bir randevu alması mümkün olmadı. Acenteler de gece gündüz bilgisayar başında personellerini bırakarak bu randevuları alabiliyorlar, başka türlü alamıyorlar. Ya da mecburen bu simsarların eline düşüyor. Bu simsarların eline sadece standart vatandaş düşüyor zannedilmesin, acenteler de aynı şekilde bu konudan muzdarip.”
Schengen kurallarına göre 180 gün öncesinden seyahat planı yapılabildiğini hatırlatan Şengül, yetkililerin Şengen ülkeleriyle görüşerek tüm slotların 6 aylık süreç için tamamen açılmasını talep etmwsi gerektiğini söyledi. Bütün slotlar aynı anda açıldığında kimsenin bota veya simsara ihtiyacı kalmayacağını, insanların ileri tarihte de olsa randevusunu alabileceğini belirtti.
Ticaret Bakanlığının durdurma kararı verdiği yanıltıcı reklamların işleyişine de değinen Şengül, bu firmaların "kaskat (cascade) kuralını" kullanarak müşterileri yanılttığını ifade etti:
“Şengen alacağınızı varsayalım, ilk defa Şengen, "En başta şu kadar gün çıkar, ikincide bu çıkar, bu çıkar." Aslında sizi yaklaşık bir 6-7 başvuruluk sizi bağlıyor. Yani siz aslında kaskat (cascade) kuralını anlatıyor. Bunu uygulayan bir ülke üzerinden devam ettirtiyor. Reklamda "200 Euro'ya 5 yıllık Şengen" diye yazıyor ama sizden kaç defa bu parayı alıyor, saymakla bitmez."