Yeniçağ Gazetesi
13 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti

Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti

ANK-AR'ın son anketinde Türk vatandaşlarına dost ve düşman olarak gördükleri ülkeler soruldu. Somali ve Japonya %50 dost sınırını aşarken, 4 ülke adeta 'azılı' düşman ilan edildi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 1

ANK-AR mayıs ayı anketinde vatandaşlara "Sayacağım ülkeleri nasıl tanımlarsınız" diye sordu

1 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 2

Vatandaşlar ise "dost", "düşman" ve "nötr" şeklinde yanıt verdi.

2 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 3

Ortaya çıkan sonuçlarda son 4 sıradaki ülke vatandaşın adeta ortak düşmanı oldu. İşte anket sonuçlarına göre Türkiye'nin dostları ve düşmanları:

3 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 4

Somali: %58,9 dost - %9,6 - %31,nötr

4 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 5

Japonya: %55,1 dost - %10,4 düşman - %34,5 nötr

5 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 6

İran: %42,7 dost - %31,1 düşman - %26,2 nötr

6 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 7

Mısır: %35,5 dost - %33,9 düşman - %30,6 nötr

7 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 8

Rusya: %34,2 dost - %39,9 düşman - %25,9 nötr

8 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 9

Almanya: %31,7 dost - %37 düşman - %31,3 nötr

9 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 10

Suudi Arabistan: %28,2 dost - %48,8 düşman - %23 nötr

10 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 11

Birleşik Arap Emirlikleri: %24,6 dost - %48,6 düşman - %27,1 nötr

11 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 12

Ermenistan: %10,7 dost - %69,2 düşman - %20 nötr

12 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 13

Yunanistan: %10,5 dost - %71,8 dost - %17,7 nötr

13 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 14

ABD: %6,3 dost - %85,4 düşman - %8,3 nötr

14 15
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti - Resim: 15

İsrail: %3,1 dost - %90,7 düşman - %6,2 nötr

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro