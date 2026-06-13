ANK-AR mayıs ayı anketinde vatandaşlara "Sayacağım ülkeleri nasıl tanımlarsınız" diye sordu
Türklerin düşmanları belli oldu: %90,7 o ülkeyi işaret etti
ANK-AR'ın son anketinde Türk vatandaşlarına dost ve düşman olarak gördükleri ülkeler soruldu. Somali ve Japonya %50 dost sınırını aşarken, 4 ülke adeta 'azılı' düşman ilan edildi.Aykut Metehan
Vatandaşlar ise "dost", "düşman" ve "nötr" şeklinde yanıt verdi.
Ortaya çıkan sonuçlarda son 4 sıradaki ülke vatandaşın adeta ortak düşmanı oldu. İşte anket sonuçlarına göre Türkiye'nin dostları ve düşmanları:
Somali: %58,9 dost - %9,6 - %31,nötr
Japonya: %55,1 dost - %10,4 düşman - %34,5 nötr
İran: %42,7 dost - %31,1 düşman - %26,2 nötr
Mısır: %35,5 dost - %33,9 düşman - %30,6 nötr
Rusya: %34,2 dost - %39,9 düşman - %25,9 nötr
Almanya: %31,7 dost - %37 düşman - %31,3 nötr
Suudi Arabistan: %28,2 dost - %48,8 düşman - %23 nötr
Birleşik Arap Emirlikleri: %24,6 dost - %48,6 düşman - %27,1 nötr
Ermenistan: %10,7 dost - %69,2 düşman - %20 nötr
Yunanistan: %10,5 dost - %71,8 dost - %17,7 nötr
ABD: %6,3 dost - %85,4 düşman - %8,3 nötr
İsrail: %3,1 dost - %90,7 düşman - %6,2 nötr