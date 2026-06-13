Vize reddine son veren liste: İşte Türklere kapılarını açan Schengen ülkeleri

Bununla birlikte, sınır kapılarından geri çevrilme ihtimalini ortadan kaldırmak adına; parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik kayıtların Schengen Bilgi Sistemi'nde (SIS) güncel olması ve seyahat sağlık sigortasının ülkede kalınacak tüm dönemi eksiksiz şekilde koruması hayati bir gereklilik olarak vurgulanıyor.