Schengen vizesi alımında yaşanan küresel yoğunluk devam ederken, Türkiye'den gerçekleştirilen başvurularda randevu bulma kolaylığı, sonuçlanma süresi ve kabul oranları açısından diğerlerine göre daha avantajlı olan ülkeler belirginleşti.
Vize reddine son veren liste: İşte Türklere kapılarını açan Schengen ülkeleri
Schengen vizesi alımında yaşanan küresel randevu kısıtlamaları ve yoğunluk sürerken, Türkiye’den yapılan başvurularda yüksek onay oranları, randevu erişilebilirliği ve işlem hızıyla öne çıkan avantajlı Avrupa ülkeleri belli oldu...Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, Schengen vizesi taleplerindeki küresel yoğunluk ve randevu bulma zorlukları etkisini sürdürürken, Türkiye'den yapılan müracaatlarda gerek randevu alma rahatlığı gerekse işlem hızı ve onay yüzdesiyle öne çıkan ülkeler netlik kazandı.
Konsoloslukların paylaştığı veriler ve başvuru trendleri incelendiğinde, bazı Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarının vize süreçlerinde sağladığı kolaylıklarla seyahat planlarında ön plana çıktığı görülüyor.
Yapılan değerlendirmelere göre, seyahat hazırlıklarında onay ihtimali ve süreç takibi yönünden kolaylık sunan ülkeler şöyle:
İSPANYA
İstanbul ve Ankara çıkışlı turistik müracaatlarda %5'in altındaki düşük ret yüzdesi ve süratli sonuçlanma periyoduyla zirvede bulunuyor. Belgelerin tam teslim edilmesi ve gerekli finansal yeterliliğin gösterilmesi hâlinde, onay süreci olumlu sonuçlanıyor.
İTALYA
Düzenli gelir beyanı ve güçlü finansal geçmiş sunan başvuru sahiplerine, ilk müracaatlarında dahi 6 ay ile 1 yıl arasında değişen uzun süreli ve çok girişli (multi) vize sağlama eğilimiyle öne çıkıyor.
YUNANİSTAN
Özellikle sınır kentlerinde bulunan konsolosluklarında ret oranlarının düşüklüğüyle dikkat çeken ülke, dönemsel yoğunluklara meydan okuyan randevu kolaylığının yanı sıra 5 ila 10 iş günü gibi kısa bir sürede başvuruları sonuçlandırmasıyla tanınıyor.
MACARİSTAN
Netleştirilmiş evrak prosedürleri ve istikrarlı onay istatistikleriyle, ilk kez Schengen vizesi alacak başvuru
sahipleri için tahmin edilebilir bir süreç sunuyor.
SLOVAKYA VE SLOVENYA
Genel başvuru trafiğinin az olması sayesinde randevu alma rahatlığı sunan bu ülkeler, evrakların süratle değerlendirilmesi ve düşük ret yüzdeleriyle gizli birer avantajlı rota olarak öne çıkıyor.
PASAPORT SÜRESİNDEKİ KRİTİK DETAY
Schengen yetkililerinden gelen bir diğer önemli teknik ikaz ise pasaportların yıpranma durumu ve geçerlilik sürelerinin uygunluğuna ilişkin.
Öngörülen dönüş gününden itibaren minimum 3 ay daha geçerlilik süresi kalmamış ya da son 10 yıl içinde çıkartılmamış pasaportlarla başvurulduğunda, sistem tarafından otomatik olarak doğrudan ret kararı veriliyor.
Bununla birlikte, sınır kapılarından geri çevrilme ihtimalini ortadan kaldırmak adına; parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik kayıtların Schengen Bilgi Sistemi'nde (SIS) güncel olması ve seyahat sağlık sigortasının ülkede kalınacak tüm dönemi eksiksiz şekilde koruması hayati bir gereklilik olarak vurgulanıyor.