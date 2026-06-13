Aile içi miras paylaşımlarında yaşanan anlaşmazlıklar ve kardeşler arasındaki krizler, Türk Medeni Kanunu'nun koyduğu net kurallarla çözüme kavuşuyor.
Miras paylaşımında tapuda yapılan kritik hata: Halen o ev hakkınız olabilir
Avukat Kortan Toygar, miras sürecinde yasal hakların korunması ve mal kaçırma girişimlerine karşı izlenmesi gereken hukuki yol haritasını tek tek anlattı. Toygar miras paylaşımında tapuda yapılan kritik hatayı ve halen o evin hakınız olabileceğinin detaylarını paylaştı.Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye Gazetesi’nden Bengü Sarıkuş’a konuşan avukat Kortan Toygar, miras sürecinde yasal hakların korunması ve mal kaçırma girişimlerine karşı izlenmesi gereken hukuki yol haritasının detaylarını paylaştı.
Miras paylaşımının temel işleyişine değinen Avukat Kortan Toygar, yasal mirasçılık ile vasiyetname arasındaki farkı şu sözlerle açıkladı:
"Türkiye’de miras paylaşımı, aksine bir vasiyetname veya miras sözleşmesi yoksa, öncelikle murisin ölüm anındaki malvarlığı üzerinden ve Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği kurallara göre yürür. Miras bırakan herhangi bir vasiyetname bırakmamış veya miras sözleşmesi yapmamış ise, kanunun belirlediği yasal mirasçılar mirasa hak kazanır. Eş, her derece ile birlikte belli oranlarda miras payı alır. Çocuklar ve eş varken anne, baba veya kardeşler mirastan pay alamaz."
Toygar, miras bırakanın iradesinin sınırsız olmadığını belirterek saklı pay kuralına dair "Miras bırakan, vasiyetname ile malvarlığının nasıl paylaşılacağını belirleyebilir. Ancak bu özgürlük sınırsız değildir. Kanun, yasal mirasçıların haklarını korumak için vasiyetnameye hukuki sınırlar koymuştur. Bu sınırlar 'saklı pay' olarak adlandırılır. Miras bırakan tüm malvarlığını istediği kişiye bırakamaz ve saklı paylı mirasçıların haklarını tamamen ortadan kaldıramaz. Çocukların saklı pay oranı, yasal miras paylarının yarısıdır” ifadelerini kullandı.
Kardeşler arasında eşitsizlik yaratan "mirası önceden alma" veya "mal kaçırma" gibi durumlara karşı kanunun net çözümleri olduğunu vurgulayan Toygar, "Miras bırakanın hayattayken çocuklarına çeyiz, iş kurma sermayesi veya ev alma gibi amaçlarla yaptığı karşılıksız kazandırmalar, kanun gereği mirasa mahsuben, yani mirastan düşülmek üzere yapılmış sayılır. Miras paylaşılırken, o kardeşin zamanında aldığı malın değeri hesaplanır ve miras payından düşürülür." uyarısında bulundu.
Tapuda satış gibi gösterilen ancak aslında bağış olan devir işlemleri (muvazaa) hakkında ise Toygar şu ifadeleri kullandı:
"En çok karşılaşılan durumlardan biri de miras bırakanın, diğer çocuklarından mal kaçırmak amacıyla gerçekte bağışladığı bir evi ya da arsayı tapuda o kardeşe satılmış gibi göstermesidir. Bu durumda hukuki bir aldatmaca, yani muvazaa söz konusudur. Bu durumda zamanaşımı süresi yoktur; miras bırakanın ölümünden sonra her zaman muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açılabilir. Mahkeme satışın muvazaalı olduğuna karar verirse tapu iptal edilir ve mal, tüm kardeşler arasında yasal payları oranında yeniden tescil edilir."
Miras paylaşımında kardeşlerin kendi aralarında uzlaşamaması durumunda yargı sürecinin başladığını belirten Toygar, izlenecek adımları şöyle özetledi:
Aşama 1 - Veraset İlamı: "Sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alınır. Mirasçıların kim olduğu belirlenir. Bu aşamada terekenin tespiti ile mirasçılar; taşınmazlar, banka hesapları, araçlar, şirket hisseleri, alacaklar ve borçlar üzerinde iştirak hâlinde hak sahibidir.
Aşama 2 - Arabuluculuk Süreci: 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ortaklığın giderilmesi davalarında arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilmiştir. Arabuluculuk süreci tamamlanmadan dava açılması halinde mahkeme tarafından dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilir.
Aşama 3 - Ortaklığın Giderilmesi: Arabuluculukta uzlaşma çıkmazsa kardeşlerden herhangi biri sulh hukuk mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Eğer malın niteliği gereği bölünmesi mümkün değilse mahkeme malın icra yoluyla açık artırmada satılmasına karar verir. Satıştan elde edilen para, masraflar düşüldükten sonra kardeşlere payları oranında nakit olarak dağıtılır."