Miras paylaşımında tapuda yapılan kritik hata: Halen o ev hakkınız olabilir

"En çok karşılaşılan durumlardan biri de miras bırakanın, diğer çocuklarından mal kaçırmak amacıyla gerçekte bağışladığı bir evi ya da arsayı tapuda o kardeşe satılmış gibi göstermesidir. Bu durumda hukuki bir aldatmaca, yani muvazaa söz konusudur. Bu durumda zamanaşımı süresi yoktur; miras bırakanın ölümünden sonra her zaman muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açılabilir. Mahkeme satışın muvazaalı olduğuna karar verirse tapu iptal edilir ve mal, tüm kardeşler arasında yasal payları oranında yeniden tescil edilir."