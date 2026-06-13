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Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TPAO’nun Siirt il sınırları içerisinde bulunan AR/TPO/K/L47-c3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı. Söz konusu ruhsatın süresi 4 Temmuz 2026’dan 4 Temmuz 2028’e kadar geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Kararın, bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.