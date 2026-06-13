ABD-İran tarafından yapılan olumlu açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacak olması Brent petrolde %4'e yakın bir düşüş sağladı.
Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek
Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir dalgalanma yaşanmazken, bekelenen indirim haber geldi. ABD-İran arasındaki savaşın sonlanma umudu, brent petrol fiyatlarını geriletti.Yunus Arıkan
Petroldeki düşüş doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorine Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev indirim gelecek.
Sektör kaynaklarından el ettiğimiz bilgilere göre Motorine salı günü geçerli olmak üzere 4,88 lira indirim gelecek.
Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 1,22 TL. Benzinde ise indirim veya zam beklenmiyor.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 63.03 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.41 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL
Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.25 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.27 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.74 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: Bölgesel olarak değişiklik göstermektedir.
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.51 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL