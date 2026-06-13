Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek

Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek

Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir dalgalanma yaşanmazken, bekelenen indirim haber geldi. ABD-İran arasındaki savaşın sonlanma umudu, brent petrol fiyatlarını geriletti.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek - Resim: 1

ABD-İran tarafından yapılan olumlu açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacak olması Brent petrolde %4'e yakın bir düşüş sağladı.

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Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek - Resim: 2

Petroldeki düşüş doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorine Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev indirim gelecek.

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Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek - Resim: 3

Sektör kaynaklarından el ettiğimiz bilgilere göre Motorine salı günü geçerli olmak üzere 4,88 lira indirim gelecek.

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Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek - Resim: 4

Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 1,22 TL. Benzinde ise indirim veya zam beklenmiyor.

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Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek - Resim: 5

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 63.03 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.41 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL

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Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek - Resim: 6

Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.25 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL

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Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek - Resim: 7

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.27 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.74 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: Bölgesel olarak değişiklik göstermektedir.

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Akaryakıta günler sonra indirim geliyor: Tarih belli oldu, depolar fullenecek - Resim: 8

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.51 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL

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