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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, TPAO’nun başvurusu değerlendirilerek petrol faaliyetleri için gerekli olan bazı parsellerin kamulaştırılmasına hükmedildi. Söz konusu alanların kamu yararı kapsamında olduğu, ancak rayiç bedelin üzerinde talepler nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınamadığı belirtildi.

Ayrıca, ilgili parseller için acele el koyma kararı bulunduğu ifade edilirken, Edirne ve Kırklareli sınırları içerisindeki çeşitli taşınmazların kamulaştırılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.