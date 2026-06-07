Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Hatta ilişkin son durumu paylaşan Uraloğlu, testlerin ardından sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak hattı yıl sonuna kadar işletmeye açmayı hedeflediklerini açıkladı.
Test sürüşü yapıldı: Yolculuk süresi 1.5 saate düşecek
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda kritik eşik aşıldı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule etabı test sürüşünü gerçekleştir. Yıl sonu hedefi öne çıkarken proje tamamlandığında İstanbul-Kapıkule arası 1,5 saate düşmesi planlanıyor.
ORTA KORİDORUN AVRUPA AYAĞI GÜÇLENİYOR
Çerkezköy-Kapıkule’de düzenlenen programda konuşan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Gürcistan’ın Ahılkelek kentinde gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni’ni hatırlattı. Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hattın daha verimli işletileceğini belirten Uraloğlu, “Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla BTK Hattı artık daha etkin ve verimli bir şekilde işletilecek. Bu gelişme, Orta Koridor’un kapasitesini artırırken bugün burada Çerkezköy-Kapıkule’de gerçekleştirdiğimiz test sürüşüyle de o zincirin Avrupa ucunu güçlendiriyoruz. Bugün, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en stratejik demiryolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden de işletmeye alarak hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası demiryolu taşımacılık sektörünün hizmetine sunacağız.” dedi.
TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN STRATEJİK DEMİRYOLU KORİDORU
Büyük ulaşım projelerinin yalnızca mesafeleri kısaltmadığını, aynı zamanda bölgelerin ve ülkelerin geleceğini şekillendirdiğini ifade eden Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan stratejik bir proje olduğunu söyledi.
Hattın, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray ile entegre şekilde Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının en önemli halkasını oluşturduğunu belirten Uraloğlu, aynı zamanda Kalkınma Yolu Projesi’nin Avrupa’ya açılan batı ucu konumunda bulunduğunu vurguladı.
ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HATTINDA SONA DOĞRU
Toplam 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabında sona yaklaşıldığını belirten Uraloğlu, projede Avrupa Birliği fonlarından da yararlanıldığını söyledi.
Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, 353 kilometrelik ray seriminin tamamlandığını, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında ise son aşamaya gelindiğini ifade etti.
“Hattımızı, saatte 200 km işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
SEYAHAT VE TAŞIMA SÜRELERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALACAK
Projenin tamamlanmasıyla birlikte önemli kazanımlar elde edileceğini belirten Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir.” ifadelerini kullandı.
Son yıllarda demiryolu ihracat taşımalarının yüzde 86’sının bu koridor üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, yeni hat sayesinde taşımacılık kapasitesinin daha da artacağını söyledi.
KAPIKULE’DE KAPASİTE ÜÇ KATINA ÇIKIYOR
Kapıkule Gar Sahası’nda yürütülen genişletme çalışmalarıyla mevcut 253 bin metrekarelik alanın 660 bin metrekareye çıkarılacağını açıklayan Uraloğlu, gar içindeki hat sayısının da 23’ten 42’ye yükseltileceğini belirtti.
Bu yatırımla birlikte tren kabul ve manevra kapasitesinin artacağını vurgulayan Uraloğlu, sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılarak gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılacağını ifade etti.
HALKALI BAĞLANTISINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
69 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabında çalışmaların devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde yapım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Söz konusu kesimin de yıl içerisinde hizmete açılmasının planlandığını belirten Uraloğlu, böylece Trakya ve İstanbul’un Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki lojistik gücünün daha da artacağını dile getirdi.
MARMARAY’A ALTERNATİF YENİ DEMİRYOLU HATTI
Halkalı-Kapıkule Hattı’nın Türkiye’nin uluslararası lojistik vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yapımı devam eden hızlı tren projeleri hakkında da bilgi verdi.
Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hızlı tren hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi ile Zengezur Koridoru’nun desteklendiğini ifade etti.
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu bağlantısının da hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif çift hatlı yeni bir demiryolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz.” dedi.