Test sürüşü yapıldı: Yolculuk süresi 1.5 saate düşecek

SEYAHAT VE TAŞIMA SÜRELERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte önemli kazanımlar elde edileceğini belirten Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir.” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda demiryolu ihracat taşımalarının yüzde 86’sının bu koridor üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, yeni hat sayesinde taşımacılık kapasitesinin daha da artacağını söyledi.