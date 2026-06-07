Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yapılacak maaş zamlarına çevrilmişken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un hazırladığı tablolar beklenen rakamları gözler önüne serdi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur maaşını kuruş kuruş hesapladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur maaş zammı tahminine göre tek tek hesaplayarak tablo halinde paylaştı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
5 aylık enflasyon verisinin netleşmesi ve Haziran beklentilerinin eklenmesiyle; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18,10, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,86 oranında zam masada. İşte meslek meslek yeni maaş tablosu...
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca çalışanın ve emeklinin alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem memurlar hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı hesaplamalarını detaylı bir tablo ile kamuoyuyla paylaştı.
Özgür Erdursun'un hesaplamalarına göre; Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti.
Erdursun'un hesaplamalarına göre; haziran ayı için öngörülen yüzde 1,30'luk enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 18,10'a ulaşacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı olarak verilecek.
Yüzde 18,10'luk artış oranına göre bazı emekli maaşlarındaki değişim şöyle olacak:
Mevcut maaşı 20.000 TL olan bir emeklinin yeni maaşı 23.620,00 TL'ye yükselecek.
25.000 TL emekli maaşı alan bir vatandaşın eline yeni dönemde 29.525,00 TL geçecek.
30.000 TL olan mevcut emekli maaşı ise enflasyon farkı ile birlikte 35.430,00 TL'ye çıkacak.
TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,71 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin durumu da belirginleşti. Yüzde 1,30'luk Haziran ayı enflasyon beklentisi eklendiğinde, memur ve memur emeklilerine yansıtılacak toplam enflasyon farkı yüzde 13,86 olarak hesaplandı.
Bu oran, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam olarak yansıyacak.
Erdursun'un tablosuna göre yüzde 13,86'lık enflasyon farkı sonrası bazı memur maaşları şu şekilde güncellenecek:
Öğretmen (8/1): 64.466 TL olan mevcut net maaş, 8.934,83 TL'lik enflasyon farkı tutarıyla birlikte 73.400,83 TL'ye çıkacak.
Polis (8/1): 76.308 TL olan net maaş, zamlı haliyle 86.878,25 TL olacak.
Uzman Hekim (1/4): Mevcutta 101.112 TL alan uzman hekimlerin yeni maaşı 115.125,15 TL seviyesine yükselecek.
Hemşire/Hizmetli (13/3): 55.763 TL olan mevcut net maaş, hesaplanan farkın eklenmesiyle 63.491,02 TL olacak.
Avukat (9/1): 75.075 TL olan maaş, yüzde 13,86'lık artışla 85.475,39 TL'ye ulaşacak.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerin alacağı maaş tablosu
Memurların alacağı maaş tablosu