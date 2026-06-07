SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur maaşını kuruş kuruş hesapladı

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca çalışanın ve emeklinin alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem memurlar hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı hesaplamalarını detaylı bir tablo ile kamuoyuyla paylaştı.