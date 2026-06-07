560 bin liranın aylık faizi değişti: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 17.214,25 TL
Vade Sonu Bakiye: 577.214,25 TL
Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 17.214,25 TL
Vade Sonu Bakiye: 577.214,25 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 16.809,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.809,21 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 16.346,59 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.346,59 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.863,83 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.863,83 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.037,17 TL
Vade Sonu Bakiye: 576.037,17 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 17.890,46 TL
Vade Sonu Bakiye: 577.890,46 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 15.973,63 TL
Vade Sonu Bakiye: 575.973,63 TL