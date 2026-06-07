Gülistan Doku soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı: Her şeyi tek tek anlattı

"Antalya Belek'te lüks bir otele yerleştik. Ailemle birlikte yaklaşık 1,5-2 ay kadar kaldık. Bu otelin ücretini ben, annem veya üvey babam ödemedi. Otelde bizimle beraber bir emniyet müdürü dahil 4-5 tane daha polis vardı. Otelden çıkmak istediğimizi bizi koruyan polislere bildirdik, onlar da 'üstlerimize soralım, bekleyin' dediler. Bir süre sonra otelden çıktık ve tahsisli minibüsle Alanya'da kiralanan bir daireye geçtik."