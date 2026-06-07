Beyaz Gazete’nin yayımladığı araştırmaya göre, ülke çapında yapılan saha çalışmasında katılımcılara “Yaşadığınız şehirde kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz?” soru soruldu.
Türkiye’nin en güvenli şehirleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı
Vatandaşların kendilerini en güvende hissettiği şehirler araştırması yapıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen ankete göre en yüksek güven oranına sahip şehir Rize oldu.Derleyen: Baran Yalçın
Yüzde 88,4’lük oranla Rize, Türkiye’nin en güvenilir şehri unvanını aldı.
Listenin ilk beşinde Karadeniz ve Ege’nin sakin kentleri öne çıkıyor:
Rize – %88,4
Afyonkarahisar – %87,2
Bayburt – %86,0
Artvin – %84,7
Çanakkale – %84,1
Araştırmada dikkat çeken nokta, ilk üç sırada bulunan Rize, Afyonkarahisar ve Bayburt’un yüksek güven skorlarıyla birbirine çok yakın olması. Rize’nin açık ara liderliği ise hem yerel dinamiklerin hem de vatandaş algısının güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Araştırma, Türkiye’nin dört bir yanından toplanan verilerle oluşturuldu. Katılımcıların “güven” algısı; suç oranı algısı, sosyal huzur, komşuluk ilişkileri ve genel yaşam kalitesi gibi unsurları kapsıyor.
Sonuçlar, özellikle küçük ve orta ölçekli kentlerin, büyükşehirlerin aksine daha yüksek güven hissi verdiğini bir kez daha ortaya koydu.
Rize’nin birinci sırada yer alması, Karadeniz’in doğu illerinin sakin ve aidiyet duygusunun yüksek olduğu bir profil çizdiğini ortaya koyarken, Afyonkarahisar ve Bayburt’un da güçlü bir performans sergilemesi, iç Anadolu ve Doğu Karadeniz’in ortak bir “güven” kültürüne sahip olabileceğini işaret ediyor.
Araştırma sonuçları, yerel yönetimler ve güvenlik stratejileri açısından da önemli veriler sunuyor. Vatandaşların kendilerini en güvende hissettiği bu beş şehrin ortak özelliği; düşük nüfus yoğunluğu, güçlü sosyal bağlar ve görece sakin yaşam tarzı olarak öne çıkıyor.
Türkiye’nin en güvenilir şehirleri sıralaması, bundan sonraki dönemlerde benzer araştırmalar için de referans niteliği taşıyor.