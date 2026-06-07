Türkiye’nin en güvenli şehirleri belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı

Araştırma sonuçları, yerel yönetimler ve güvenlik stratejileri açısından da önemli veriler sunuyor. Vatandaşların kendilerini en güvende hissettiği bu beş şehrin ortak özelliği; düşük nüfus yoğunluğu, güçlü sosyal bağlar ve görece sakin yaşam tarzı olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en güvenilir şehirleri sıralaması, bundan sonraki dönemlerde benzer araştırmalar için de referans niteliği taşıyor.