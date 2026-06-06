Küresel finans devinden flaş Türkiye raporu: Merkez Bankası ne yapacak?

Gıda ve enerji fiyatlarının manşet enflasyondaki gerilemeyi olumlu etkilediği, çekirdek enflasyonun ise giyim sektöründeki mevsimsel koşullardan dolayı sınırlı bir düşüş gösterdiği aktarıldı. TCMB'nin veri takibinde öncelik verdiği medyan enflasyon göstergesinin üç aylık ortalamasının yüzde 2,15 olduğu, bu verinin yıllıklandırılmış bazda yüzde 29'luk bir TÜFE oranına işaret ettiği vurgulandı.