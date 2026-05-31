Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol hakkına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, TPAO’nun Tekirdağ ve Kırklareli sınırları içerisinde bulunan 24 bin 11 hektarlık kara sahasına ait petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı. Söz konusu ruhsatın, bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 24 Kasım 2026’dan 24 Kasım 2028’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim’in Siirt’te yer alan 38 bin 202 hektarlık kara sahası için verilen petrol arama ruhsat süresinin de uzatıldığı bildirildi. Bu kapsamda ruhsat süresinin 17 Mayıs 2026’dan 17 Mayıs 2028’e kadar devam edeceği kaydedildi.