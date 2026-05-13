Kaza, Tokat merkeze bağlı Çerçi köy yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. yönetimindeki 60 AAS 857 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait çöp kamyonu, Çerçi köyü istikametinden Tokat yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen E.U. yönetimindeki 60 TZ 098 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.U. ile araçta yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.