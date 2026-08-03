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Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyü’nde erkenci üzüm hasadı başladı. Bölgenin önemli üzüm üreticilerinden Metin Polat, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte bağlarda yoğun mesainin sürdüğünü söyledi.

Üzüm üreticisi Metin Polat, bu yılki verimin geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirterek, özellikle yıl içerisinde etkili olan yağışların üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Buna rağmen kaliteli ürün elde ettiklerini vurgulayan Polat, Tokat’ın üzüm üretimindeki önemli konumunu koruduğunu dile getirdi.

Bağlarında çok sayıda üzüm çeşidi yetiştirdiklerini belirten Polat, erkenci çeşitlerden Trakya İlkeren ve Yalova İncisi üzümlerinin hasadına başladıklarını söyledi. Bunun yanı sıra çekirdeksiz üzüm, çilek üzümü ve Tokat’ın meşhur Çavuş üzümü başta olmak üzere birçok farklı çeşidin de bağlarda yetiştirildiğini ifade etti.

Tokat’ın üzüm üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirten Polat, yıllardır sürdürdükleri üretim faaliyetleriyle çevre illerdeki üreticilere de örnek olduklarını söyledi. Üzüm yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Polat, üretimin artırılmasıyla birlikte hem Tokat’ın hem de ülke ekonomisinin kazanacağını ifade etti.

Ulaş Köyü’nde başlayan erkenci üzüm hasadıyla birlikte üreticiler, sezon boyunca bağlardan elde edecekleri ürünleri iç piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Üreticiler, ilerleyen haftalarda diğer üzüm çeşitlerinde de hasadın başlayacağını belirterek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.