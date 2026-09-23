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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), eğitim ve akademik çalışmaların yanı sıra tarım, gıda, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarındaki üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini basın mensuplarına sahada tanıttı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde yürütülen üretim ve Ar-Ge çalışmaları, düzenlenen basın gezisiyle kamuoyuna tanıtıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, üniversitenin farklı birimlerinde sürdürülen çalışmalar yerinde incelendi. Değerlendirme toplantısının ardından kampüs turuna çıkan basın mensupları; TOGÜ Hijyenlab, TOGÜ Çiftlik Süt İşleme ve Ar-Ge Merkezi, seralar, Milli Teknoloji Atölyeleri ve TOGÜ Şifa’yı ziyaret etti.

TARIMDA YEREL ÇEŞİTLER İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Gezinin önemli duraklarından biri modern seralar oldu. DOKAP destekli seralarda Tokat’a özgü yerel sebze çeşitlerinin korunması, ıslahı ve tohum üretimine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Üniversitenin üzüm üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar da basın mensuplarına aktarıldı. Tokat’ın tarımsal mirasında önemli yere sahip Narince, Bekiroğlu ve Topbaş başta olmak üzere yerel üzüm çeşitleri üzerinde bilimsel ve tarımsal araştırmalar gerçekleştiriliyor.

ÇİFTLİKTE ÜRETİM, LABORATUVARDA AR-GE

TOGÜ Çiftlik bünyesinde ise tarımsal üretim ile Ar-Ge faaliyetleri bir arada yürütülüyor. Meyve kurutma, süt işleme ve katkısız yerel dondurma alanlarındaki çalışmalar ziyaretçilere tanıtıldı.

Üniversitenin uygulamalı eğitim modelinin öne çıktığı alanlardan biri de aşçılık programına ait atölyeler oldu. Öğrenciler, ekmek ve unlu mamullerin üretim süreçlerinde uygulamalı eğitim alarak mesleki deneyim kazanıyor.

ENERJİ İHTİYACINA GES KATKISI

Basın gezisinde üniversitenin yenilenebilir enerji yatırımları da incelendi. Kampüsün enerji ihtiyacına katkı sağlayan Güneş Enerjisi Santrali (GES) hakkında bilgi verildi.

Milli Teknoloji Atölyeleri ve TOGÜ Şifa’da yürütülen çalışmaların da tanıtıldığı programda, üniversitenin farklı disiplinlerdeki üretim kapasitesi ortaya konuldu.

“EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE ÜRETİMİ AYNI KAMPÜSTE BULUŞTURUYORUZ”

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ziyaret noktalarında yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Üniversitenin eğitim faaliyetlerini üretim ve Ar-Ge çalışmalarıyla desteklediğini belirten Yılmaz, “Bilimi üretimle, Ar-Ge’yi uygulamayla, eğitimi ise gerçek hayat deneyimiyle buluşturan çalışmalarımızla Tokat’ın yerel değerlerine sahip çıkıyor, bölgesel kalkınmaya katkı sunuyor ve geleceğin uzmanlarını yetiştiriyoruz. TOGÜ’de eğitim, araştırma ve üretimi aynı kampüste buluşturuyoruz.” dedi.

Basın gezisi, üniversitenin üretim, Ar-Ge ve uygulamalı eğitim alanlarındaki çalışmalarının yerinde tanıtılmasının ardından sona erdi.