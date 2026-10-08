Güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden biri, bilgi-eğlence sisteminde yapılan performans iyileştirmeleri. Sistemin daha hızlı ve duyarlı çalışması hedeflenirken uygulamalar arasındaki geçişler de akıcı hale getirildi. Ses sistemi ve uygulama performansında da çeşitli geliştirmeler yapıldı. TruStore’un kullanıcı arayüzü yenilendi, radyo istasyonları ise otomatik olarak güncellenecek. Böylece sinyal kaybı ve parazit kaynaklı sorunların azaltılması amaçlanıyor.

YÜZ TANIMA, YORGUNLUK ALGILAMA VE OTOMATİK ŞARJ

Sürücü yorgunluk algılama ve yüz tanıma sistemlerinin performansı artırıldı. Yüz tanıma kullanılmadığında Tru.ID profiline girişte şifre zorunluluğunun kaldırılması da tercih edilebilecek. Güncellemeyle birlikte otomatik şarj özelliği de kullanıma sunuldu. Kullanıcılar tek seferlik tanımlamanın ardından sonraki şarjlarda ek işlem yapmadan otomatik şarj imkanından yararlanabilecek.

NAVİGASYON, KAMERA VE SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ

Gez navigasyon uygulaması, tek dokunuşla tam ekran kullanılabilecek. Böylece rota takibinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. 360 derece kamera sisteminde görüntü kalitesi artırılırken kamera açıları arasındaki geçişler de iyileştirildi. Frenleme ve yol tutuş fonksiyonlarında yazılım iyileştirmeleri yapıldı, silecek performansı da geliştirildi.

GÜNCELLEME YAKLAŞIK ÜÇ AYDA TAMAMLANACAK

Togg, güncellemeyi araçlara teslimat sırasına göre kademeli olarak dağıtıyor. Şirket, yaklaşık üç ay içinde tüm T10X modellerinin güncellemeyi almasını planlıyor. Güncellemeye başlamadan önce aracın pil seviyesinin yüzde 20'nin, akünün ise yüzde 70'in üzerinde olması ve aracın Aksesuar Modu’nda bulunması gerekiyor.

İnternet bağlantısına ve mevcut yazılım sürümüne bağlı olarak kurulum süresi 3 saate kadar çıkabiliyor. Güncelleme için gerekli internet kotasını içeren Dijital Premium Paket, aynı gün içinde bir aylığına otomatik olarak tanımlanacak. Mevcut Dijital Premium Paket üyelerinin abonelik süresi de bir ay uzatılacak.

GÜNCELLEME SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

Togg, güncelleme sonrasında yüz tanıma özelliğinin kullanılabilmesi için kayıtlı yüz verilerinin silinip yeniden öğrenme işleminin yapılmasını istiyor. Ayrıca güncellemenin ardından TruStore’un ana ekrandan bir kez açılması, uygulamaların güncel sürümlerinin görüntülenmesini sağlayacak.