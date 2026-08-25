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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı fındık alım sezonu kapsamında Giresun'da kabuklu fındık alımına başladı.

Giresun Valisi Mustafa Koç, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte Bulancak TMO Alım Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette üreticilerden teslim alınan fındıkların numune alma ve analiz süreçleri incelendi. TMO yetkililerinden alım çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Koç, fındıkların kalite kriterlerine göre yapılan kontrollerini de yerinde takip etti.

ÜRETİCİNİN FINDIĞINDA RANDIMAN 53,5 ÇIKTI

Alım merkezinde üretici Hasan Çakmak tarafından teslim edilen fındığın analizinde nem oranı yüzde 3,6, randımanı ise 53,5 olarak belirlendi.

Vali Koç, üretici Çakmak ile bir süre sohbet ederek emeği ve üretime sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Koç, fındığın Giresun ekonomisi ve binlerce üreticinin geçim kaynağı açısından büyük önem taşıdığını belirterek 2026 yılı fındık alım sezonunun üreticiler, Giresun ve Türkiye için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

TMO'NUN 2026 FINDIK ALIM FİYATLARI

2026 yılı için TMO tarafından kilogram başına uygulanacak alım fiyatları şöyle:

Giresun kalite: 255 lira

Levant kalite: 250 lira

Sivri kalite: 245 lira

FINDIK ALIMINDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

TMO'ya teslim edilecek fındıkların 2026 yılı mahsulü olması ve belirlenen satın alma kriterlerini taşıması gerekiyor.

Islak, canlı haşereli veya aşırı zararlı tahribatına uğramış fındıklar alıma kabul edilmiyor.

Kabuklu fındık alımlarında rutubet oranının yüzde 6,50'yi, yabancı madde oranının ise yüzde 0,5'i geçmemesi şartı aranıyor. Sağlam iç oranının yüzde 40'ın altında olmaması gerekiyor.

Bunun yanı sıra buruşuk iç oranının yüzde 10'u, çürük ve bozuk iç oranının yüzde 7'yi aşmaması gerekiyor. Zuruflu tane oranının yüzde 3'ü, çatlak, kırık ve kabuğundan çıkmış iç fındık toplamının ise yüzde 10'u geçmemesi gerekiyor.

GİRESUN'DA 4 ALIM MERKEZİ VE 7 ALIM NOKTASI FAALİYET GÖSTERİYOR

24 Ağustos 2026 itibarıyla Giresun'da Giflidaş-Borsa Ekip Şefliği, Merkez Türkler Demir Ekip Şefliği, Bulancak Ekip Şefliği ve Tirebolu Ekip Şefliği olmak üzere toplam 4 alım merkezi ile 7 alım noktasında kabuklu fındık alımı gerçekleştiriliyor.

Espiye, Keşap ve Görele Ekip Şefliklerinin 1 Eylül 2026'da, Güce Ekip Şefliğinin ise 3 Eylül 2026'da faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Yeni merkezlerin devreye alınmasıyla birlikte 3 Eylül 2026 itibarıyla Giresun Başmüdürlüğü bünyesinde toplam 8 alım merkezi ve 11 alım noktasında kabuklu fındık alımı yapılacak.