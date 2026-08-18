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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



TMO, 2026 yılı fındık alımları için randevu sistemini bugün itibarıyla üreticilerin kullanımına açtı.

ÜRETİCİLER ÜÇ YOLDAN RANDEVU ALABİLECEK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı fındık alım kampanyası kapsamında randevu sistemini aktif hale getirdi. Ürünlerini TMO’ya teslim etmek isteyen üreticiler, bugünden itibaren ofisin resmî internet sitesi üzerinden, e-Devlet aracılığıyla veya TMO iş yerleri ve alım noktalarına bizzat müracaat ederek randevu alabilecekler.

FINDIK ALIMLARI 24 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Yeni sezon fındık alımları 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. İlk etapta 16 merkezde alım yapılacağı, talebe göre bu sayının 61’e kadar artırılacağı bildirildi.

TMO 250-255 TL, SERBEST PİYASA 180-190 TL

TMO’nun açıkladığı 2026 yılı fındık taban fiyatları Giresun kalite için 255 TL, Levant kalite için 250 TL olarak belirlendi. Serbest piyasada ise fındık fiyatı 180-190 TL bandında işlem görüyor.

TMO randevu sistemi: Fındık teslimi için TMO randevu sayfası