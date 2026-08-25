Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi

MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi

MasterChef Türkiye’de kaptanlık mücadelesi geride kaldı. Şeflerin tatlı konseptinde en iyi tabağı yapan isim Mavi Takım kaptanı olurken yeni haftanın kadroları netleşti. Yeni bölüm fragmanında ise Şadi ve Eyüp Can arasında yaşanan sert kavga ve yükselen tansiyon izleyicilerde merak uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta patlıcan konseptli eleme gecesinde yarışmaya veda eden Gül’ün ardından, yedek yarışmacılardan ana kadroya dahil olan Emre’nin katılımıyla yeni hafta başladı.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 2

24 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, haftanın kaderini belirleyecek olan kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 3

MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm fragmanında Şadi ve Eyüp Can arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 4

İki yarışmacı arasında yükselen tansiyon ve yaşanan tartışma, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 5

KAPTANLIK OYUNUNDA MENÜ: SÜTLAÇ

Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, sezonun üçüncü kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan tekniğine uygun, lezzetli bir sütlaç hazırlamalarını istedi.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 6

Bu zorlu tatlı için verilen 40 dakikalık sürenin sonunda şefler tabakları tek tek değerlendirdi.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 7

Emre, Şiringül, Şadi, Ayşe, Tolga, Nurten ve Şükran'ın hazırladığı tabaklar öne çıksa da gecenin en başarılı sütlacını imzalayan isim Emre oldu.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 8

Kaptanlık oyununu kazanan Emre, Mavi Takım kaptanlığı bandajını koluna takarken, rakip Kırmızı Takım kaptanı olarak Burçin’i seçti.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 9

MASTERCHEF 2026 YENİ HAFTANIN MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROLARI

Kaptanların belirlenmesinin ardından Mavi Takım kaptanı Emre ve Kırmızı Takım kaptanı Burçin, haftalık avantajı elde etmek adına stratejik tercihlerini yaparak takımlarını oluşturdu.

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 10

Mavi Takım

Emre (Kaptan)

Şadi

Nilay

Tolga

Kübra

Şükran

Hasan

Recep

Simge

Ayşe

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 11

Kırmızı Takım

Burçin (Kaptan)

Bahar

Armağan

Muhammed

Nurten

Eyüp Can

ŞirinGül

Enes

Batuhan

Koray

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MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi - Resim: 12

Kritik seçimlerin ardından şekillenen yeni Mavi ve Kırmızı Takım, bu hafta dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.

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