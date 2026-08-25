Geçtiğimiz hafta patlıcan konseptli eleme gecesinde yarışmaya veda eden Gül’ün ardından, yedek yarışmacılardan ana kadroya dahil olan Emre’nin katılımıyla yeni hafta başladı.
MasterChef'te yeni takımlar kuruldu mutfakta ipler koptu: Şadi ve Eyüp Can birbirine girdi
MasterChef Türkiye’de kaptanlık mücadelesi geride kaldı. Şeflerin tatlı konseptinde en iyi tabağı yapan isim Mavi Takım kaptanı olurken yeni haftanın kadroları netleşti. Yeni bölüm fragmanında ise Şadi ve Eyüp Can arasında yaşanan sert kavga ve yükselen tansiyon izleyicilerde merak uyandırdı.Kaynak: Haber Merkezi
24 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, haftanın kaderini belirleyecek olan kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti.
MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm fragmanında Şadi ve Eyüp Can arasında yaşanan gerilim damga vurdu.
İki yarışmacı arasında yükselen tansiyon ve yaşanan tartışma, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.
KAPTANLIK OYUNUNDA MENÜ: SÜTLAÇ
Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, sezonun üçüncü kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan tekniğine uygun, lezzetli bir sütlaç hazırlamalarını istedi.
Bu zorlu tatlı için verilen 40 dakikalık sürenin sonunda şefler tabakları tek tek değerlendirdi.
Emre, Şiringül, Şadi, Ayşe, Tolga, Nurten ve Şükran'ın hazırladığı tabaklar öne çıksa da gecenin en başarılı sütlacını imzalayan isim Emre oldu.
Kaptanlık oyununu kazanan Emre, Mavi Takım kaptanlığı bandajını koluna takarken, rakip Kırmızı Takım kaptanı olarak Burçin’i seçti.
MASTERCHEF 2026 YENİ HAFTANIN MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROLARI
Kaptanların belirlenmesinin ardından Mavi Takım kaptanı Emre ve Kırmızı Takım kaptanı Burçin, haftalık avantajı elde etmek adına stratejik tercihlerini yaparak takımlarını oluşturdu.
Mavi Takım
Emre (Kaptan)
Şadi
Nilay
Tolga
Kübra
Şükran
Hasan
Recep
Simge
Ayşe
Kırmızı Takım
Burçin (Kaptan)
Bahar
Armağan
Muhammed
Nurten
Eyüp Can
ŞirinGül
Enes
Batuhan
Koray
Kritik seçimlerin ardından şekillenen yeni Mavi ve Kırmızı Takım, bu hafta dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.