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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından yapılan meclis oylamasında başkan vekilliğine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.

Ancak AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimiyle ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunmuştu.

DURDURMA KARARI VERİLDİ, SEÇİMLER TEKRARLANACAK

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi’nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya’nın Belediye Başkan Vekili seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararında, oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği değerlendirmesinde bulundu.

Kararda, seçimde kullanılan 5 geçersiz oyun tek başına sonucu değiştirecek nitelikte olmadığı, ancak bazı oy pusulalarının geçersiz sayılmasına ilişkin makul ve hukuken yeterli bir gerekçe ortaya konulamadığı ifade edildi.

Öte yandan mahkeme; Oylama sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmediğini, adaylar arasında gerginlik yaşandığını, oyların değerlendirilmesi sürecinde seçim güvenliğini zedeleyen uygulamalar bulunduğu iddiaları nedeniyle de Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin işlemin hukuka aykırılık taşıdığını aktardı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşı 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilecek.