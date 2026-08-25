Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada paylaşılan video içeriklerindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 17 Ağustos’ta tutuklanan Türker Ertürk hakkında iddianame tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ertürk’ün “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan cezalandırılması talep edildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Türker Ertürk hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmanın, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeler nedeniyle resen başlatıldığı belirtildi.

GÜVENLİK ŞUBE RAPORU İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından hazırlanan rapora da yer verildi.

Raporda, Ertürk’ün videoda şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece, diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak.”

İddianamede ayrıca, video sırasında sunucunun “Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi efendim?” sorusuna Ertürk’ün onaylama şeklinde cevap verdiği belirtildi.

“PAYLAŞIMLAR SİLİNMEDİ” DEĞERLENDİRMESİ

İddianamede, suça konu videoların üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen görsel basın ve sosyal medyada paylaşımların silinmeyerek yayınlanmaya devam ettiği ifade edildi.

Bu nedenle eylemlerin “temadi eden suç” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. İddianamede, temadinin ilk işlemle kesileceği ve şüphelinin eyleminin gözaltı talimatı ile kesildiği kaydedildi.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede, Ertürk’ün sözlerinin toplumda korku ve panik yaratacak şekilde somut durum isnadı içerdiği ve eylemlerin herkese açık bir televizyon kanalında canlı yayında alenen gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi.

Türker Ertürk’ün 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.