TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat

352 MERKEZ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTOMASYON

İstasyonlardaki bekleme sürelerini azaltmak amacıyla kapasiye artırımına gidilecek. Türkiye genelinde 249 sabit ve 103 mobil olmak üzere toplam 352 muayene merkezi ile yaklaşık 900 muayene hattı kurulacak. Motosikletler için ilk aşamada 11 özel muayene merkezi faaliyete geçecek. Traktörler için ise mobil hizmet sunulmaya devam edecek.