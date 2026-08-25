TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat

20 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR
TÜVTÜRK’ün 2007 yılında başlayan 20 yıllık işletme hakkı 14 Ağustos 2027 tarihinde tamamlanıyor.
20 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR
TÜVTÜRK’ün 2007 yılında başlayan 20 yıllık işletme hakkı 14 Ağustos 2027 tarihinde tamamlanıyor.
Araç muayene hizmetlerinin yeni 20 yıllık işletme dönemi için düzenlenen ihaleyi MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün Grup, Opus Group, Itversia Gestión ve VTV Norte) kazandı.
Yeni sistem TURKA markası altında işletilecek. TURKA’nın görev süresi 15 Ağustos 2027 tarihinde başlayarak 2047 yılına kadar devam edecek.
MUAYENE ÜCRETLERİ VE KART KOMİSYONU DÜZENLEMESİ
Yeni işletmeci şirketin göreve başlaması doğrudan yeni bir fiyat tarifesi anlamına gelmeyecek.
ÜCRET BELİRLEME
Muayene tarifelerini işletmeci şirket değil, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı belirliyor. Ücretler her yıl yeniden değerleme oranına göre şekilleniyor. 2027 ücretleri ise 2026 sonunda belli olacak.
KOMİSYON KALDIRILIYOR
15 Ağustos 2027'den itibaren kredi veya banka kartıyla yapılan ödemelerde vatandaşlardan ayrıca komisyon alınmayacak; kart maliyetini işletici şirket karşılayacak.
352 MERKEZ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTOMASYON
İstasyonlardaki bekleme sürelerini azaltmak amacıyla kapasiye artırımına gidilecek. Türkiye genelinde 249 sabit ve 103 mobil olmak üzere toplam 352 muayene merkezi ile yaklaşık 900 muayene hattı kurulacak. Motosikletler için ilk aşamada 11 özel muayene merkezi faaliyete geçecek. Traktörler için ise mobil hizmet sunulmaya devam edecek.
Yeni dönemde yapay zeka ve dijital sistemler süreçlere dahil edilecek
LASTİK VE ALT GÖVDE TARAMASI
Araç hareket halindeyken lastik derinliği, boyutu ve üretim tarihi temas gerektirmeyen sensörlerle okunacak; çatlak, kesik ve balon tespiti kameralarla yapılacak. Aracın alt bölümü yüksek çözünürlüklü kameralarla taranarak pas, kırık ve yağ kaçağı şüpheleri teknisyenin ekranına yansıtılacak.
OTOMATİK ÖLÇÜMLER
Far ölçümleri robotik sistemlerle, ağır ticari araçların havalı fren basınç değerleri ise dijital sensörlerle kontrol edilecek.
ORTAK STANDART
Tüm veriler ortak merkezde toplanarak 81 ilde tek bir muayene standardı sağlanacak ve teknisyenler arası değerlendirme farklılıkları engellenecek.
DİJİTAL RNDEVU VE TAKİP
Süreç dijital kanallara taşınacak; sürücüler araçlarının muayene aşamalarını SMS ve istasyon ekranlarından takip edebilecek, sonuç raporlarına dijitalden ulaşabilecek.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL BATARYA KONTROLÜ
Elektrikli otomobiller için ayrı istasyonlar kurulmayacak; içten yanmalı araçlarla aynı hatlarda muayene edilecekler.
Fren, süspansiyon ve aydınlatma gibi standart testlerin yanı sıra elektrikli araçlar için batarya güvenliğine ilişkin ek kontroller gerçekleştirilecek.