Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat

TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat

Türkiye'de araç muayenesinde 20 yıllık TÜVTÜRK dönemi 14 Ağustos 2027'de sona eriyor. Hizmeti devralacak TURKA markasıyla kartlı ödemelerde komisyon kalkacak, 352 merkez kurulacak, yapay zeka destekli kontroller başlayacak ve elektrikli araçlara batarya güvenliği kontrolü gelecek.

Hava Demir Hava Demir
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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 1

20 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

TÜVTÜRK’ün 2007 yılında başlayan 20 yıllık işletme hakkı 14 Ağustos 2027 tarihinde tamamlanıyor.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 2

Araç muayene hizmetlerinin yeni 20 yıllık işletme dönemi için düzenlenen ihaleyi MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün Grup, Opus Group, Itversia Gestión ve VTV Norte) kazandı.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 3

Yeni sistem TURKA markası altında işletilecek. TURKA’nın görev süresi 15 Ağustos 2027 tarihinde başlayarak 2047 yılına kadar devam edecek.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 4

MUAYENE ÜCRETLERİ VE KART KOMİSYONU DÜZENLEMESİ

Yeni işletmeci şirketin göreve başlaması doğrudan yeni bir fiyat tarifesi anlamına gelmeyecek.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 5

ÜCRET BELİRLEME

Muayene tarifelerini işletmeci şirket değil, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı belirliyor. Ücretler her yıl yeniden değerleme oranına göre şekilleniyor. 2027 ücretleri ise 2026 sonunda belli olacak.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 6

KOMİSYON KALDIRILIYOR

15 Ağustos 2027'den itibaren kredi veya banka kartıyla yapılan ödemelerde vatandaşlardan ayrıca komisyon alınmayacak; kart maliyetini işletici şirket karşılayacak.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 7

352 MERKEZ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTOMASYON

İstasyonlardaki bekleme sürelerini azaltmak amacıyla kapasiye artırımına gidilecek. Türkiye genelinde 249 sabit ve 103 mobil olmak üzere toplam 352 muayene merkezi ile yaklaşık 900 muayene hattı kurulacak. Motosikletler için ilk aşamada 11 özel muayene merkezi faaliyete geçecek. Traktörler için ise mobil hizmet sunulmaya devam edecek.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 8

Yeni dönemde yapay zeka ve dijital sistemler süreçlere dahil edilecek

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 9

LASTİK VE ALT GÖVDE TARAMASI

Araç hareket halindeyken lastik derinliği, boyutu ve üretim tarihi temas gerektirmeyen sensörlerle okunacak; çatlak, kesik ve balon tespiti kameralarla yapılacak. Aracın alt bölümü yüksek çözünürlüklü kameralarla taranarak pas, kırık ve yağ kaçağı şüpheleri teknisyenin ekranına yansıtılacak.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 10

OTOMATİK ÖLÇÜMLER

Far ölçümleri robotik sistemlerle, ağır ticari araçların havalı fren basınç değerleri ise dijital sensörlerle kontrol edilecek.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 11

ORTAK STANDART

Tüm veriler ortak merkezde toplanarak 81 ilde tek bir muayene standardı sağlanacak ve teknisyenler arası değerlendirme farklılıkları engellenecek.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 12

DİJİTAL RNDEVU VE TAKİP

Süreç dijital kanallara taşınacak; sürücüler araçlarının muayene aşamalarını SMS ve istasyon ekranlarından takip edebilecek, sonuç raporlarına dijitalden ulaşabilecek.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 13

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL BATARYA KONTROLÜ

Elektrikli otomobiller için ayrı istasyonlar kurulmayacak; içten yanmalı araçlarla aynı hatlarda muayene edilecekler.

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TÜVTÜRK araç muayene kriterleri tamamen değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 14

Fren, süspansiyon ve aydınlatma gibi standart testlerin yanı sıra elektrikli araçlar için batarya güvenliğine ilişkin ek kontroller gerçekleştirilecek.

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