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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Zonguldak’ta meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden patlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, patlamanın ağır ihmaller sonucu meydana geldiği savunuldu.

“KÂR ODAKLI DÜZENİN İHMALLERİNİN SONUCU”

TKP, Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki maden faciasında iki madencinin hayatını kaybettiğini, iki işçinin de yaşam mücadelesi verdiğini, başka can kayıpları ve yaralıların olabileceğini kaygıyla öğrendiklerini belirtti. Açıklamada patlamanın, “kâr odaklı ve insan hayatını hiçe sayan düzenin ağır ihmallerinin bir sonucu” olduğu ileri sürüldü.

Partinin açıklamasında, havalandırmadan güvenlik önlemlerine kadar en temel tedbirlerin maliyet kalemi olarak görüldüğü savunuldu. Özelleştirmeci ve taşeroncu madencilik düzeninin yer altında emekçilerin ölümüne yol açmaya devam ettiği öne sürüldü.

“SORUMLULARDAN MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ”

TKP, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine başsağlığı, yaralanan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Madende yaşanan patlamanın faillerinin takipçisi olacağız ve bu sömürü çarkını ayakta tutan sorumlulardan mutlaka hesap soracağız.”