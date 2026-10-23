AYKUT METEHAN - YENİÇAĞ

Zonguldak'ta AK Partili Mehmet Salih Demir'in işletmecisi olduğu maden ocağında patlama meydana geldi. 3 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası değerlendirmelerde bulunan Başaran Aksu; "Dünya bu ölümleri aştı, Türkiye ise kaderini yaşamaya devam ediyor. Bu ölümler liyakatsiz denetimlerin sonucudur" dedi. Aksu ayrıca maden işletmelerine yapılacak olan denetimlerin, işletmecilere önceden haber verildiğini öne sürdü.

Aksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DENETİM ZAFİYETİ OLDUĞU AŞİKAR

Madenlerde ne yazık ki bir üretim baskısı ve para kazanma hırsı var. Patlamanın meydana geldiği maden ocağı özel bir işletme. Maden ocakları özelleştirildikçe güvenlik açıkları ortaya çıkıyor. Ortada bir denetim zaafiyeti olduğu açık.

İŞLETMELER DENETİMDEN HABERDAR

Madencinin tabiatında, ne yazık ki bu var. Kaderine terk ediliyor. Özel işletmelere etkin denetiml yapılmıyor. İş güvenliği sağlanmıyor. Denetim yapılacağı zaman aylar öncesinden işletmelere bilgilendirme yapılıyor, sonra sözde denetime gidiliyor. Bu ölümler liyakatsiz denetimlerin sonucudur.

DÜNYA MADEN KAYNAKLI ÖLÜMLERİ AŞTI

Dünya, ölümlü maden kazalarını söküp attı, bundan kurtuldu. Dünyada maden kazası kaynaklı ölüm artık yok. Ancak bu bizim kaderimiz olmuş. Memleketin çocukları yüksek kar hırsına kurban ediliyor. Şimdi gelecekler, tırnak içinde "gözyaşı" dökecekler. Sonra unutulacak gidecek; ateş yine düştüğü yeri yakacak.

MEHMET SALİH DEMİR KİMDİR?

Başaran Aksu, YENİÇAĞ'a yaptığı açıklamada Mehmet Salih Demir ve ailesinin bölgede çokça maden ocağı olduğu belirtti. Demir'lerin kaçak maden işletmeciliği de yaptığını belirten Aksu, kaçak madenler ile ruhsatlı madenlerin entegre bir şekilde işletildiğini iddia etti.

Mehmet Salih Demir, 2015 yılında AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı olmuştu.