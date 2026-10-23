Kaynak: İHA

Mersin’in Yenişehir ilçesinde 3 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi. Yağışların etkili olduğu bölgede 40 kişi tahliye edilerek belediyeye ait misafirhaneye yerleştirildi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mahallesi 1305 Sokak’ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden sakinler, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine yaşanan olayla ilgili bilgi verdi. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirildi.

"YAĞMUR SULARI BİNANIN ALTINDAKİ TOPRAĞI BOŞALTIYOR"

Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş, çökme olayının son dönemde etkili olan yağışların ardından meydana geldiğini belirterek, "Son dönemlerdeki yoğun yağışlardan dolayı bizim bir logar giderimiz vardı, iptal edilmiş logar gideri. Su, yağmur suları o logar giderinden kendine yol bularak binanın kenarındaki betonun altındaki yerden dışarıya toprağı boşaltıyor. Bu boşaltma sonucunda daha önce hafiften çökmemiz vardı zaten orada. Daha önce de tamir edilmişti. Bu yüzden logarı iptal ettik. Ve çökme meydana geliyor. Çökme meydana gelince komşularımız bunu görüyor, bunu görünce AFAD’a haber veriyor. AFAD’a haber verilmesi sonucu polislerimiz, sağ olsun, kaymakamımız geldi. Emniyetimiz geldi. Emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.