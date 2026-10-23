Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA / İHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.

Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve ileri derece yanıktan dolayı Ankara'ya sevk edildiği aktarıldı. 1 işçiyi ise arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2 işçinin yaşamını yitirdiğini, 1 işçinin göçük altında kaldığını açıkladı. Hacıbektaşoğlu, "Bir madencimiz daha madende. Ona ulaşılmaya çalışılıyor. Hayati durumunu tam olarak teyit etmedik. Başımız sağ olsun" dedi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabı üzerinden olaya dair şu paylaşımda bulundu:

"Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

AYRINTILAR GELİYOR...