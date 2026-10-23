Bankaların emekli promosyonu kampanyaları Ekim 2026'da da sürüyor. Maaşını daha yüksek ödeme yapan bir bankaya taşımak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için en yüksek tutar 32 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ancak üst sınırlara ulaşmak için çoğu bankada nakit promosyonun yanında kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı gibi ek şartları yerine getirmek gerekiyor. Tüm kampanyalarda temel şart, emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt etmek.
Emekli maaşını taşıyana Ekim 2026'da 32 bin TL’ye varan promosyon: Banka banka tutarlar ve şartlar
Emekli maaşını taşıyanlara Ekim 2026'da 32 bin TL’ye varan promosyon ödeniyor. ING 32 bin, DenizBank 30 bin TL’ye varan ödeme yaparken Ziraat Bankası maaşa göre 5 ile 12 bin TL arasında promosyon veriyor. Ek ödemeler 3 yıllık taahhüt ile kart ve fatura şartlarına bağlı.Haber Merkezi
Ekim 2026'da emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
ING emekli promosyonu: 32 bin TL’ye varan ödeme
ING, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine maaş tutarına göre koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam tutar 32 bin TL’ye kadar çıkıyor.
DenizBank emekli promosyonu: 30 bin TL’ye varan ödeme
DenizBank’ta nakit promosyon 12 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Kredili Mevduat Hesabı, 2 otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaşa göre 18 bin TL’ye varan ek promosyon ödeniyor. Böylece toplam tutar 30 bin TL’ye çıkıyor. Kampanya 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli; 3 yıllık taahhüdü bu dönemde biten mevcut müşteriler de yararlanabiliyor.
Ziraat Bankası emekli promosyonu: 12 bin TL’ye kadar
Ziraat Bankası’nın Ekim 2026 promosyon tutarları maaşa göre şöyle:
10 bin TL altı maaş: 5 bin TL
10 bin - 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL
15 bin - 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
Promosyon, 3 yıllık taahhüt karşılığında tek seferde peşin ödeniyor. Başvuru şubelerden, Ziraat Mobil’den, internet şubesinden ve ATM’lerden yapılabiliyor. SMS ile başvurmak isteyenler 4757'ye “PRO” yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını gönderebiliyor.
Emekli promosyonu şartları: Taahhüt bozulursa ne olur?
Bankalar promosyonu, emeklinin maaşını 3 yıl boyunca kendilerinden almasını şart koşuyor. Taahhüt süresi dolmadan maaşını başka bankaya taşıyan emeklinin, aldığı promosyonun kalan süreye düşen kısmını iade etmesi gerekebiliyor. “Varan” ifadesiyle duyurulan üst tutarlar ise genellikle yüksek maaş dilimine ve ek şartların tamamının yerine getirilmesine bağlı.
Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?
Emekliler maaşlarını e-Devlet üzerinden, SGK müdürlüklerinden ya da taşımak istedikleri bankanın şubesi ve mobil uygulaması aracılığıyla taşıyabiliyor. Kampanya koşulları bankalar tarafından değiştirilebildiği için başvuru öncesinde güncel tutarların bankanın resmi sitesinden kontrol edilmesi öneriliyor.