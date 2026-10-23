Emekli maaşını taşıyana Ekim 2026'da 32 bin TL’ye varan promosyon: Banka banka tutarlar ve şartlar

Ziraat Bankası emekli promosyonu: 12 bin TL’ye kadar

Ziraat Bankası’nın Ekim 2026 promosyon tutarları maaşa göre şöyle:

10 bin TL altı maaş: 5 bin TL

10 bin - 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL

15 bin - 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Promosyon, 3 yıllık taahhüt karşılığında tek seferde peşin ödeniyor. Başvuru şubelerden, Ziraat Mobil’den, internet şubesinden ve ATM’lerden yapılabiliyor. SMS ile başvurmak isteyenler 4757'ye “PRO” yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını gönderebiliyor.