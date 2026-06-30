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Kaynak: Haber Merkezi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, son dönemde gündeme gelen "Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Parti içinde çeşitli isimlerin konuşulmaya başlandığını belirten Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir isim üzerinde işaret vermesinin mümkün olduğunu söyledi.

"KULAĞINA KAR SUYU KAÇIRAYIM"

Açıklamasında parti içinde adı geçen isimlere de göndermede bulunan Arınç, "Son günlerde bazı isimler dolaşmaya başladı. Ama onların kulağına kar suyu kaçırayım ben." ifadelerini kullandı.

"DİYEMEZ DİYENLER OLURSA, GÖRÜRLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği bir ismi işaret edebileceğini belirten Arınç, "Mesela Cumhurbaşkanımız 'kardeşim filandır' diyemez mi? Diyemez diyenler olursa, görürler." sözleriyle dikkat çekti.