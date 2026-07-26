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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara'daki Pursaklar Sınav Koleji'nde eğitim gören otizm spektrum bozukluğu bulunan bir ilkokul öğrencisine yönelik ayrımcı uygulamalar nedeniyle özel okula 150 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

AİLE EĞİTİM HAKKININ ENGELLENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

TİHEK'e yapılan başvuruda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında gölge öğretmeni eşliğinde eğitim alan otizmli öğrencinin, okul yönetiminin aldığı keyfi kararlar nedeniyle mağdur edildiği belirtildi.

Aile, 26 Mayıs 2025 itibarıyla öğrencinin ve gölge öğretmeninin okula girişinin sözlü olarak yasaklandığını, yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt yenileme taleplerinin reddedildiğini ve öğrencinin okula alınmadığı günlerde dahi sistemde okula gelmiş gibi gösterildiğini ifade etti.

Başvuruda ayrıca, öğrenci adına Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) raporu bulunmasına rağmen Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmadığı ve gerekli eğitim desteğinin sağlanmadığı iddia edildi.

OKUL İDDİALARI REDDETTİ

TİHEK'in inceleme başlatmasının ardından okul yönetimi, RAM raporunun kendilerine teslim edilmediğini, devamsızlık ve ders kayıtlarında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını savunarak iddiaları reddetti.

İNCELEMEDE KAYITLARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN TESPİT

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, TİHEK tarafından yürütülen incelemede Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazışmaları ve dijital platform kayıtları incelendi.

Yapılan değerlendirmede okul yönetiminin, TİHEK'in inceleme süreci devam ederken yapay zekâ tabanlı eğitim platformuna geriye dönük etüt ve devamsızlık kayıtları işlediği belirlendi.

Kararda ayrıca Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişi tarafından hazırlanan soruşturma raporuna da yer verildi. Raporda, okul müdürünün öğrencinin devamsızlık bilgilerini e-Okul sistemine "iş yoğunluğu" gerekçesiyle işlemediği ve veliye gerekli bildirimi yapmadığı tespit edildi.

Bunun yanı sıra okulun, bünyesindeki özel gereksinimli tek öğrenci için eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecini başlatma yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmediği vurgulandı.

TİHEK: AYRIMCILIK YASAĞI İHLAL EDİLDİ

TİHEK, okul yönetiminin sunduğu savunmaların çelişkili olduğunu ve ayrımcılık yapılmadığına ilişkin yeterli delil ortaya koyamadığını belirledi.

Kurum, "engellilik temelinde ayrımcılık yasağı"nın ihlal edildiğine hükmederek ilgili özel öğretim kurumuna 150 bin TL idari para cezası verilmesine karar verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı bildirildi.