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Kaynak: İHA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan özel eğitim ihtiyacı olan bir öğrencinin eğitim hakkını engelleyen özel bir koleje karşı emsal niteliğinde bir karara imza attı. Çocuğunun engellilik temelinde ayrımcılığa maruz kaldığını belirten velinin başvurusu üzerine başlatılan inceleme, okul yönetimine yönelik ağır bir idari para cezasıyla sonuçlandı.

"OKULA GİRİŞİ SÖZLÜ OLARAK YASAKLANDI"

Başvuruda bulunan veli; çocuğunun eğitimini özel ihtiyaç raporu doğrultusunda bir "gölge öğretmen" eşliğinde sürdürdüğünü, ancak okul idaresinin keyfi ve ayrımcı kararlar aldığını iddia etti. Çocuğunun ve gölge öğretmeninin okula girişinin sözlü olarak yasaklandığını belirten anne, okul sahibiyle yaptığı telefon görüşmesinde de gelecek dönem için kayıt yenilenmeyeceği bilgisinin verildiğini aktardı. Ayrıca okulda MEB ders kitapları yerine ücretli özel yayınların kullanılması nedeniyle eğitim sürecinin aksadığını ve gerekli bireysel destek ortamının sağlanmadığını ifade ederek kuruma şikayette bulundu.

OKUL YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETTİ

TİHEK'e savunma veren okul idaresi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Yönetim, öğrencinin okula alınmadığına yönelik beyanların, gölge öğretmenin veliye aktardığı asılsız ve gerçeğe aykırı bilgilere dayandığını savunarak suçlamaları reddetti.

TİHEK: "AYRIMCILIK YASAĞI İHLAL EDİLMİŞTİR"

Dosyayı detaylı bir şekilde inceleyen TİHEK, okulun savunmasını haksız bularak ayrımcılık yapıldığına hükmetti. Kurum tarafından açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin hukuken tanınmış eğitim hakkından, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanması bakımından engellilik temelinde farklı muameleye maruz bırakıldığı gerekçeleriyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. İhlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, muhatabın ekonomik durumu ve korunan kamusal menfaat göz önünde bulundurularak muhataba 150 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."