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Sermayesinin en az yüzde 15'i TVF veya Hazine'ye ait kurum ve kuruluşların taşınmazlarında 'kullanma veya irtifak Hakkı'yla ilgili kararın şifreleri Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, sermayesinin en az yüzde 15’i Türkiye Varlık Fonu veya Hazine’ye ait kurum ve kuruluşlar, asli faaliyetlerinde kullanmak şartıyla Hazine taşınmazlarında ilan yapılmadan doğrudan kullanma izni veya irtifak hakkı alabilecek kurumlar arasına girdi.

Düzenleme yalnız yüzde 100 kamu şirketlerini değil; TVF’nin yüzde 49,12 pay sahibi olduğu Türk Hava Yolları ve yüzde 26,2 pay sahibi olduğu Turkcell gibi halka açık şirketleri de eşik bakımından kapsıyor. Ancak bu düzenleme Hazine taşınmazlarının bedelsiz verilmesi ya da mülkiyetinin devredilmesi anlamına gelmiyor.

İLAN VE PAZARLIK

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre, 24 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 426 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, ilk bakışta teknik bir mevzuat değişikliği gibi görünüyor.

Ancak 2009 yılından beri yürürlükte bulunan 324 sayılı Tebliğ’in değiştirilen maddesiyle birlikte okunduğunda düzenlemenin önemi ortaya çıkıyor.

324 sayılı Tebliğ’in 8’inci maddesinin birinci fıkrası, Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni verilmesi ve irtifak hakkı kurulmasına ilişkin genel kuralı belirliyor.

Buna göre Tebliğ’deki istisnalar dışında işlemler ilan yapılarak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle gerçekleştiriliyor.

Aynı maddenin ikinci fıkrası ise bu genel kuralın istisnalarını sayıyor.

İşte gece yayımlanan düzenleme tam olarak bu istisna listesini genişletti.

İRTİFAK HAKKI

426 sayılı Tebliğ ile 8’inci maddenin ikinci fıkrasına “j” ve “k” bentleri eklendi.

Buna göre artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri de asli faaliyetlerinde kullanmak şartıyla kapsama giriyor.

Asıl dikkat çekici değişiklik ise “k” bendinde.

Yeni hüküm, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların yanı sıra sermayesinin en az yüzde 15’i Türkiye Varlık Fonu veya Hazine’ye ait kurum ve kuruluşları da istisna kapsamına aldı.

Bu kuruluşlara, kendi kuruluş mevzuatlarında veya şirket ana sözleşmelerinde belirtilen asli faaliyetleri için Hazine taşınmazı üzerinde ilan yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı kurulabilecek.

YÜZDE 15 SINIRININ ÖNEMİ

Düzenlemede kamu payının yüzde 50 veya yüzde 100 olması şartı aranmadı.

Eşik yalnızca yüzde 15 olarak belirlendi. Bu nedenle değişiklik yalnızca tamamı kamuya ait şirketleri ilgilendirmiyor.

Türkiye Varlık Fonu’nun güncel portföy bilgilerine göre TVF, Türk Hava Yolları’nın yüzde 49,12’sine, Turkcell’in yüzde 26,2’sine, Halkbank’ın yüzde 91,5’ine, VakıfBank’ın yüzde 73,26’sına ve Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’sına sahip.

Dolayısıyla bu şirketler TVF pay oranı açısından yeni yüzde 15 kriterini karşılıyor.

TVF’nin yalnız yüzde 9,41 pay sahibi olduğu Kayseri Şeker ile yüzde 4,41 pay sahibi olduğu Kardemir ise sadece TVF’nin bu payına bakıldığında yüzde 15 eşiğinin altında kalıyor.

Bu ayrım yeni düzenlemenin kapsamını anlamak açısından önemli.

'SATIŞ DÜZENLEMESİ GETİRMİYOR'

Dallı'nın aktardığı bilgiler şöyle:

Düzenlemenin en hassas noktası da burada.

Yeni Tebliğ, bu şirketlere Hazine taşınmazlarının mülkiyetini devretmiyor. Bir satış düzenlemesi de getirmiyor.

Getirilen imkan kullanma izni veya irtifak hakkı ile sınırlı.

Ayrıca eski Tebliğ’in üçüncü fıkrası yürürlükte.

Buna göre aynı taşınmaz için ikinci fıkradaki şartları taşıyan birden fazla istekli bulunursa doğrudan işlem yapılamıyor; bu istekliler arasında 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle ihale gerçekleştiriliyor ve en yüksek bedeli teklif eden istekliye kullanma izni veya irtifak hakkı veriliyor.

Dolayısıyla düzenlemeyi “TVF şirketlerine ihalesiz Hazine arazisi verilecek” şeklinde okumak hukuken fazla geniş olur.

Daha doğru ifade şu:

TVF veya Hazine’nin en az yüzde 15 pay sahibi olduğu kurum ve kuruluşlar, asli faaliyetleri için ihtiyaç duydukları Hazine taşınmazlarında ilan yapılmadan doğrudan kullanma izni veya irtifak hakkı elde edebilecek kurumlar arasına alındı.

KULLANMA İZNİ İŞLEMLERİ

Bir başka önemli ayrıntı da “Hazine arazisi” ile “Hazine taşınmazı” kavramlarının birbirine karıştırılmaması.

324 sayılı Tebliğ, Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı ve kullanma izni işlemlerini düzenliyor.

Dolayısıyla yeni hükümden hareketle “THY’ye veya Turkcell’e Hazine arazisi satılabilecek” sonucu çıkarılamaz.

Değişiklik esas olarak şirketlerin yatırımlarında ihtiyaç duyabilecekleri Hazine taşınmazları üzerinde belirli bir süre ve şartlarla hak tesis edilmesine ilişkin prosedürde önemli bir kolaylık getiriyor.

YÜRÜRLÜĞE BUGÜN GİRDİ

426 sıra sayılı Tebliğ, 24 Eylül 2026 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Böylece 2009’dan bu yana yürürlükte bulunan sistemdeki doğrudan işlem yapılabilecek kuruluşlar listesine ilk kez açık biçimde “sermayesinin en az yüzde 15’i Türkiye Varlık Fonu veya Hazine’ye ait kurum ve kuruluşlar” kategorisi eklenmiş oldu.