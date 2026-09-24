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Sayıştay’ın kamu idarelerine yönelik denetimlerinde dikkat çeken bulgular tespit edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla kamu yararına kullanılması kaydıyla bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devredilen 26 taşınmazın, devralan kuruluşlar tarafından satıldığı belirlendi. Ayrıca 4 taşınmazın da kurul kararlarında belirlenen amaçların dışında kullanıldığı tespit edildi. Sayıştay’ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Fonu 2024 yılı raporunda bu bulgular yer aldı.

Söz konusu 4 taşınmazdan ikisinin ilgili belediye tarafından meslek edindirme kursları ve çok amaçlı gençlik merkezi olarak kullanılması gerekirken idari bina olarak kullanıldığı belirlendi. Diğer iki taşınmazın ise fen işleri hizmetlerinde ve sosyal tesis alanı olarak kullanılması gerekirken bir kooperatife kiralandığı tespit edildi.

Sayıştay, devir amacına aykırı kullanıldığı belirlenen taşınmazlar bakımından Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarına aykırılığın giderilmesi ya da devir amacının yeni bir kararla değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÖZELLEŞTİRME DEĞERLERİYLE İLGİLİ DE TESPİT

Raporda, özelleştirme kapsam ve programına alınmış taşınmazların Özelleştirme Fonu mali tablo ve dipnotlarında tam ve doğru şekilde raporlanmadığına da işaret edildi.

Bunun yanında özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesinde komisyonlarca belirlenen değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmadığı tespitine yer verildi. Sayıştay, özelleştirme uygulamalarının değer tespit sonuçları da dahil olmak üzere aleniyet içerisinde yürütülmesinin 4046 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden olduğunu belirtti.

KAMU İHALE KURUMU’NUN 183 MİLYON TL’LİK ALIMI DA RAPORDA

Sayıştay’ın Kamu İhale Kurumu 2025 yılı denetim raporunda ise kurumun HAVELSAN’dan yaptığı yaklaşık 183 milyon TL’lik hizmet alımına ilişkin dikkat çeken bir bulguya yer verildi. Sayıştay, “Kamu Alımlarının Dijital Dönüşümü, Araştırma, Geliştirme, Bakım ve Destek Hizmeti” kapsamında yapılan alımın niteliğine dikkat çekti.

Kamu İhale Kurumu ile HAVELSAN arasında 9 Ekim 2025’te 356 gün süreli sözleşme imzalandığı belirtildi. Sayıştay incelemesinde sözleşme kapsamında görevlendirilen personelin kurum personeli gibi çalıştığı, çalışma saatlerinin tamamını Kurum için kullandığı ve sözleşme maliyetinin tamamının işçilik giderlerinden oluştuğu tespit edildi.

Sayıştay, bu nedenle söz konusu alımın “danışmanlık hizmeti” değil, “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

SAYIŞTAY: BU ŞEKİLDE ALIM YAPILAMAZ

Sayıştay, Kamu İhale Kurumu’nun denetleyici ve düzenleyici bir kamu idaresi olduğuna dikkat çekerek, kendi bütçesinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağını veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım gerçekleştiremeyeceğini değerlendirdi.

Raporda ayrıca işin danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilmesi halinde dahi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilemeyeceği, danışmanlık hizmet alımlarına ilişkin usule uygun olarak “belli istekliler arasında ihale usulüyle” yapılması gerektiği belirtildi.

Kamu İhale Kurumu ise söz konusu sözleşmenin danışmanlık hizmeti niteliğinde olduğunu savundu. Sayıştay ise sözleşme ve teknik şartnamede asgari personel sayısının belirlenmiş olmasına ve personelin kurumda tam zamanlı çalışacak kişiler olarak tanımlanmasına dikkat çekerek bu değerlendirmeye katılmadı.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Sayıştay bulgusuna ilişkin açıklamasında, dikkat çekici olanın yalnızca 183 milyon liralık harcama olmadığını, kamu ihalelerini düzenleyen kurumun kendi hizmet alımının Sayıştay tarafından mevzuata aykırı nitelikte değerlendirildiğini söyledi.