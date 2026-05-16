Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sürecinde THY bazı bölge uçuşlarını askıya almıştı.

10 ÜLKEYE UÇUŞLAR ASKIYA ALINMIŞTI

THY’nin uçuşları askıya aldığı ülke sayısı kademeli olarak artmış, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e uçak seferleri durdurulmuştu.

THY SAVAŞ KOŞULLARINI KALDIRDI

Aylardır gerçekleştirilemeyen seferlere ilişkin Türk Hava Yolları (THY) yeni bir karara imza attı. Notbir.com.tr’nin haberine göre, THY’nin yeni Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ve yeni yönetim THY’nin Uçuş İşletme Başkanlığı’na seferlerin yeniden başlatılması çalışmaları için talimat verdi.

21 MAYIS’TA SEFERLER BAŞLIYOR

Seferlerin başlama tarihini de Notbir.com.tr öğrendi. THY, 21 Mayıs itibarıyla Orta Doğu hatlarını geniş güvenlik önlemleri altında kademeli olarak yeniden uçuşa açıyor.

KADEMELİ AÇILACAK

Savaş ve sıcak çatışma riskleri sebebiyle iptal edilen hatlar, risk analizleri doğrultusunda sıkı tedbirlerle devreye alınacak. Havayolu şirketinin ilgili uçuş planlama birimleri, yolcu ve uçuş güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla “kademeli genişleme ve anlık risk takibi” prosedürlerini devreye soktu.

İRAN UÇUŞLARI AÇILMAYACAK

Yeni uçuş takvimine göre, çatışmalar nedeniyle seferleri durdurulan Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Lübnan, Suriye, Irak ve Ürdün’e yönelik uçuşlar tamamen normale dönecek.

Ancak bölgedeki mevcut risk durumu göz önünde bulundurularak, İran seferleri bu kararın dışında tutuldu. THY’nin İran uçuşlarına yönelik kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.