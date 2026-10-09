Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen ve can kayıplarına neden olan bina çökmesinin ardından profesyonel futbol müsabakalarını kapsayan bir karar açıkladı.

Federasyon, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar öncesinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den bu hafta oynanacak tüm profesyonel maçları ilgilendiren karar - Resim : 1

TÜM PROFESYONEL MAÇLARDA UYGULANACAK

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda belirtilen tarihlerde oynanacak bütün profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek.
Ayrıca kulüpler, karşılaşmalara siyah kol bandıyla çıkabilecek. Siyah kol bandı takılması zorunlu olmayacak ve kulüplerin tercihine bırakılacak.

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TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.
Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir."