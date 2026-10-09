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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen ve can kayıplarına neden olan bina çökmesinin ardından profesyonel futbol müsabakalarını kapsayan bir karar açıkladı.

Federasyon, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar öncesinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TÜM PROFESYONEL MAÇLARDA UYGULANACAK

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda belirtilen tarihlerde oynanacak bütün profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek.

Ayrıca kulüpler, karşılaşmalara siyah kol bandıyla çıkabilecek. Siyah kol bandı takılması zorunlu olmayacak ve kulüplerin tercihine bırakılacak.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir."